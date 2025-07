Real Madrid hace oficial la marcha de Lucas Vázquez

El Real Madrid anunció este miércoles la salida oficial de Lucas Vázquez, que puso fin a su carrera como jugador del equipo blanco en el Mundial de Clubes, tras diez temporadas en el primer equipo.

El club blancó reveló que el jugador, que ha conseguido 23 títulos y disputado 402 encuentros, tendrá el jueves un homenaje en un acto de despedida en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, a las afueras de la capital española.

El centrocampista reconvertido en lateral aterrizó en el conjunto merengue en 2007, con 16 años, y jugó en las categorías inferiores, desde Juvenil C hasta el Castilla.

Luego fue cedido un curso en el Espanyol. El gallego debutó en partido oficial con el primer equipo del Real Madrid en septiembre de 2015.

Entre los trofeos logrados en esta década se encuentran 5 Ligas de Campeones, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas españolas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España.

"Lucas Vázquez representa de manera ejemplar los valores del Real Madrid, lo que le ha convertido en uno de los jugadores más queridos por nuestra afición", señaló el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"Su figura simboliza el trabajo, la perseverancia, la humildad y un espíritu ganador imprescindibles para triunfar con esta camiseta", prosiguió.

Al mismo tiempo, Vázquez difundió un video de despedida en sus redes sociales, donde se ven imágenes suyas como jugador blanco mientras recorre su paso por el club.

"Queridos madridistas, han pasado casi dos décadas desde que llegué a Valdebebas con 16 años. Lleno de sueños e ilusión por vestir esta camiseta. Cada paso fue un regalo y con el tiempo, el Madrid se convirtió en mi casa. Hemos vivido noches inolvidables, 23 títulos y momentos que siempre quedarán grabados en mi memoria", empezó Vázquez.

"Después de más de 400 partidos, me toca decir adiós al club de mi vida, pero me voy tranquilo, con la certeza de haberlo dado todo. Siempre he sido consciente de la responsabilidad y el privilegio que supone defender este escudo", prosiguió.

"He disfrutado cada partido, cada entrenamiento, cada viaje... y si algo me ha enseñado este camino, es que sólo tú decides hasta dónde puedes llegar (...). Gracias por acompañarme en el viaje más bonito de mi vida. Hala Madrid y nada más ", concluyó.