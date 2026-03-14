Real Madrid golea y presiona al Barcelona; Atlético vuelve al podio con golazo de Molina

Madrid, España | El Real Madrid se acercó a un punto del líder FC Barcelona al golear 4-1 al Elche en la jornada 28 de LaLiga, mientras que el Atlético de Madrid volvió al podio impulsado por un golazo de Nahuel Molina.

Con 67 puntos, el Barcelona sentirá el domingo contra el Sevilla la presión del club blanco, segundo con 66 unidades. Pese a su victoria 1-0 contra el Getafe, el Atlético de Madrid sigue muy alejado de la lucha por el título, a 10 puntos del líder.

En el mismo Santiago Bernabéu en el que se exhibió hace apenas tres días contra el Manchester City con un inédito hat-trick, el "Halcón" uruguayo Fede Valverde volvió a marcar con un ajustado disparo desde la frontal (44'), luego de que el alemán Antonio Rüdiger adelantara a los blancos a los 39 minutos.

Güler marca desde su campo

Pero en esta ocasión el gol de Valverde no fue el más espectacular de la noche. Los focos se los llevó el joven turco Arda Güler, con un disparo desde su propia mitad del campo que sorprendió al arquero argentino Matías Dituro a los 89 minutos.

"He sido el primero en llevarme las manos a la cabeza (...) Merece la pena haber pagado una entrada, o dos o tres, por ver el gol que ha marcado", declaró el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a Real Madrid TV sobre el tanto del joven turco.

Antes había anotado el tercero del Real Madrid el defensa central Dean Huijsen (66'), muy criticado en las últimas semanas, mientras que el Elche llegó a recortar con un gol en propia puerta de Manuel Morán (85').

Entre los momentos destacados del fin de semana, el gol de Güler podría no ser siquiera el mejor, pues horas antes, en el estadio Metropolitano, el argentino Nahuel Molina firmó una espectacular anotación.

El reloj apenas marcaba siete minutos de juego cuando Molina, desde fuera del área, soltó un potente disparo directo a la escuadra de la portería, imparable para el guardameta David Soria.

“Buen trabajo del equipo”

El partido se puso aún más de cara para los rojiblancos tras la expulsión del marroquí Abdel Abqar, por un pellizco al atacante noruego Alexander Sorloth (55').

"Me quedo con el muy buen trabajo del equipo, sobre todo el primer tiempo, que fue mucho mejor que el segundo (...) pudimos habernos ido al descanso con más ventaja en el marcador", valoró en rueda de prensa el entrenador argentino Diego Simeone.

Pese a la ventaja, el Getafe estuvo a punto de lograr el empate en el tiempo añadido, con un gran cabezazo de Adrián Liso (90+7') que detuvo con una gran atajada el guardameta argentino Juan Musso.

"Creo que el rendimiento colectivo y grupal está siendo superior", añadió el "Cholo" sobre el momento de su equipo, que ha ganado seis de sus últimos siete partidos entre todas las competiciones.

Ese momento de forma ha llevado a los colchoneros a la final de la Copa del Rey y los tiene a un paso de avanzar a cuartos de final de la Liga de Campeones, tras golear 5-2 al Tottenham el pasado martes en la ida de los octavos de final.

En LaLiga, con 57 puntos, el Atlético de Madrid arrebata la tercera posición al Villarreal (4º, 55 puntos), que empató el viernes 1-1 con el Deportivo Alavés.

También este sábado, en la pelea por los puestos europeos, el Girona derrotó 3-0 a un Athletic Club que mantiene su irregularidad esta temporada.

El equipo vasco, cuarto el curso pasado y semifinalista de la anterior Europa League, deambula por mitad de la tabla, eliminado ya del resto de competiciones.

Para colmo del equipo dirigido por Ernesto Valverde, el primer gol del Girona fue obra del lateral Hugo Rincón, cedido por el Athletic Club.

El tercero de los catalanes fue obra del argentino Claudio Echeverri.

En el otro partido disputado el sábado, el colista Oviedo venció 1-0 al Valencia gracias a un gol de David Costas (30').