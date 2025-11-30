Real Madrid firma tercer empate seguido en Liga y cede el liderato al Barça

Girona, España | El Real Madrid no pudo pasar del empate 1-1 en su visita al Girona, este domingo en la 14ª jornada de LaLiga española, donde cedió el liderato al FC Barcelona, que la víspera había ganado 3-1 al Alavés.

El Barça se había colocado líder provisional después de ese partido y ahora lo es en firme, con un punto de ventaja sobre los merengues, que necesitaban ganar en el estadio de Montilivi para recuperar su lugar en la cima de la clasificación.

El Real Madrid ha visto evaporarse en poco más de un mes la ventaja de cinco puntos que había adquirido respecto al Barça después de ganarle el Clásico a finales de octubre.

Son ya tres los empates consecutivos que lleva el equipo de Xabi Alonso en el campeonato español (Rayo y Elche, antes de este domingo), lo que arroja muchas dudas sobre el estado del equipo, que sufrió además en el miércoles de esta semana para sacar adelante (4-3) su visita al Olympiacos en la Liga de Campeones.

Un certero disparo del marroquí Azzedine Ounahi había adelantado al Girona (18º) al borde del descanso (minuto 45) y el Real Madrid solo pudo empatar con un penal, provocado por el brasileño Vinícius Jr y transformado por Kylian Mbappé en el 67.

El astro francés, que el miércoles logró cuatro dianas en Atenas en la Champions, suma así su decimocuarto gol de esta Liga, destacándose todavía más en lo alto de la tabla de máximos anotadores, donde sus primeros perseguidores están a seis tantos.

"Tuvimos ocasiones para ganar, pero nos faltó puntería. Está todo muy igualado. Es todo muy largo y hay que seguir adelante", declaró el técnico Xabi Alonso después del partido.

- Presión del Villarreal -

No solo la jornada fue negativa para el Real Madrid en relación a su pulso con el Barça, sino que también vio cómo el Villarreal (3º) se acercó a solo un punto tras ganar este domingo 3-2 en el campo de la Real Sociedad (9ª).

El tanto del triunfo del Submarino Amarillo en el Reale Arena fue conseguido en el 90+5 por Alberto Moleiro, que sella así un doblete personal y permitió a su equipo llevarse los tres puntos.

Fue el quinto triunfo consecutivo para el Villarreal en la Liga española, una racha que contrasta con su andadadura en la Liga de Campeones, donde fue goleado el martes 4-0 en Dortmund y donde es apenas 34º de 36 equipos, con un punto de 15 posibles.

El Atlético de Madrid (4º), que el sábado ganó 2-0 al colista Oviedo, se aproximó este fin de semana a dos puntos de su vecino de la capital.

- Tenso derbi -

El otro foco caliente del domingo en el fútbol español estaba en la capital de Andalucía, con un derbi que el Betis ganó como visitante por 2-0 al Sevilla, en un partido que estuvo incluso unos quince minutos interrumpido por lanzamiento de objetos desde la grada.

Los dos tantos verdiblancos llegaron en la segunda mitad y tuvieron a Pablo Fornals como figura del partido, primero marcando un golazo en el 54 y luego sirviendo un balón para que Sergi Altimira pusiera en el 69 el segundo y definitivo.

El Sevilla terminó incluso en inferioridad número por la expulsión de Isaac Romero en el 84.

Fue a partir de esa roja cuando los ánimos de calentaron y en el 88 el árbitro José Luis Munuera Montero decidió parar el partido por la caída de objetos al área de los visitantes.

Después de un cuarto de hora de parón y después de que los jugadores se retiraran del terreno de juego, el choque pudo reanudarse y terminar poco después, con el mismo marcador en el estadio Sánchez Pizjuán.

Con esta victoria, el Betis mantiene el quinto puesto, igualado a puntos con el Espanyol (6º), que este domingo ganó 1-0 en Vigo al Celta (12º).

Por contra, el Sevilla queda decimotercero, en una zona de nadie a similar distancia de los puestos europeos y de los de descenso.