Real Madrid empata con el Girona y ve LaLiga muy cuesta arriba

El Real Madrid sufrió un tropezón este viernes en su carrera por LaLiga al empatar 1-1 con el Girona en su campo en la apertura este viernes de la 31ª fecha del campeonato español.



Un gol del volante uruguayo Federico Valverde (51') abrió el marcador para los blancos, pero otro tanto de Thomas Lemar (62') puso el empate, que frenó al Real Madrid en su persecución al FC Barcelona, líder liguero.



El empate llega, además, a apenas cuatro días de su importante compromiso de Champions del miércoles, en el que los merengues tendrán que intentar remontar el 1-2 en contra cosechado en la ida de cuartos de final frente al Bayern de Munich.

Este resultado pone muy cuesta arriba las aspiraciones del Madrid de lograr el título de LaLiga debido a que está a sei﻿s puntos del Barcelona, que juega este sábado a las 10:30 a. m. ante el Espanyol. Aún restan ocho partidos.

