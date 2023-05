Real Madrid eliminado, ¿qué pasa con Ancelotti?

Carlo Ancelotti , el técnico que más Champions ha ganado (cuatro), cayó eliminado por el Manchester City este miércoles tras ser goleado 4-0 en el Etihad Stadium , pero su futuro en el equipo merengue, no parece correr peligro.

"No quiero oír hablar más del tema. Tiene contrato y estamos contentos", afirmó el presidente Florentino Pérez el pasado 6 de mayo, tras ganar la Copa del Rey, un trofeo que los merengues no habían vuelto a levantar desde 2014, cortando las especulaciones sobre el futuro del italiano.

La culpa tal vez sea de Brasil, que tras caer en cuartos de final del Mundial de Catar frente a Croacia (1-1 tras la prórroga, 4-2 en los penales), no ha dudado en cortejar al técnico italiano.

"Lo que haré en el futuro no lo voy a saber. Por última vez digo que mi contrato caduca en 2024 y la idea es llegar al fin de mi contrato. Si después el Real Madrid está contento conmigo, firmo hasta 2034", dijo el italiano con un toque de humor.

"La realidad es que el equipo nacional de Brasil me quiere, esto me encanta, y me hace mucha ilusión. Después, hay que respetar el contrato, un contrato que quiero cumplir", insistió Ancelotti.