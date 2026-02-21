Real Madrid cede ante la intensidad de Osasuna, primera derrota en LaLiga de la era Arbeloa

Pamplona, España | Un sensacional gol de Raúl García en el minuto 90 condenó al líder Real Madrid, que perdió 2-1 en el campo de Osasuna este sábado en la 25ª jornada de LaLiga 2026, en la que podría ceder el liderato al FC Barcelona.

A cuatro días de la vuelta del playoff de acceso a octavos de la Liga de Campeones, el conjunto blanco sufrió su primera derrota en Liga desde la llegada al banquillo de Álvaro Arbeloa, en sustitución de Xabi Alonso.

La derrota supone un mazazo a las aspiraciones del equipo merengue, que se había colocado en lo más alto de la tabla el pasado fin de semana al aprovechar las caídas de los azulgranas ante Real Sociedad y Girona.

El conjunto local se adelantó por medio del delantero croata Ante Budimir, quien convirtió un penal que él mismo provocó al sufrir un pisotón del arquero Thibaut Courtois (38’), señalado tras revisión del VAR.

El Real Madrid igualó después de una descomunal arrancada del uruguayo Fede Valverde, quien dejó atrás a varios rivales antes de internarse en el área y centrar para que Vinicius solo tuviera que empujar el balón al fondo de la red (73’).

Fue el quinto gol en los últimos cuatro partidos del brasileño entre todas las competiciones.

Golazo con suspense

Pero Osasuna no se conformó con el empate y Raúl García desató el delirio en las gradas tras regatear en el área a Raúl Asencio y batir a Courtois con la derecha (90’).

"Es verdad que es una jugada que suelo hacer mucho. En Segunda División marqué algún gol así y, cuando vi venir al defensa, sabía que se iba a tirar al suelo. Tuve la sangre fría para recortarlo y poder marcar", explicó Raúl García, cuya anotación no estuvo exenta de suspense, ya que el VAR revisó un posible fuera de juego.

Quien sí vio un gol anulado por fuera de juego fue el astro francés Kylian Mbappé.

El conjunto navarro sumó tres puntos que lo acercan a la salvación. Fue la primera victoria de Osasuna ante el Real Madrid en Liga en 15 años.

El FC Barcelona recuperará el liderato en caso de vencer el domingo en el Camp Nou al Levante, penúltimo.

También este sábado, el Real Betis (5º), dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, empató 1-1 en casa ante el Rayo Vallecano, y quedó a tres puntos del Atlético de Madrid.

El equipo de Diego Simeone recibe al Espanyol con la intención de resarcirse tras la derrota 3-0 del pasado fin de semana, precisamente ante el Rayo.