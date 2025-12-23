Real Madrid cede a Endrick a Lyon hasta el final de la temporada

Real Madrid llegó a un acuerdo con Lyon para ceder al equipo francés a su joven atacante internacional brasileño Endrick, anunciaron ambos clubes en sendos comunicados.

Endrick, de 19 años y 14 veces internacional con la Seleçao, llegó a Real Madrid a mediados de 2024, pero no entraba en los planes del entrenador Xabi Alonso, que apenas le dio minutos en los últimos meses.

Su pase a Lyon, donde tendrá muchas más oportunidades para jugar y destacar en el campo, da esperanzas al jugador de poder entrar en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026.

Real Madrid no da detalles de la cuantía económica de la operación y Lyon habla de una operación que ascendería a un millón de euros (1,17 millones de dólares) "como máximo".

"Su perfil ofensivo, su impacto en las zonas decisivas y su energía constituyen aportes importantes para reforzar al equipo en la segunda parte de la temporada, donde tendremos numerosos objetivos", señaló Lyon.

En él precisó que el jugador se incorporará a la disciplina del entrenador Paulo Fonseca el 29 de diciembre, fecha en la que los jugadores vuelven a la actividad tras el breve parón navideño.

Lyon es quinto en la clasificación de la Ligue 1, en puestos de clasificación a la próxima Europa League. Está a cinco puntos del cuarto lugar, el último de la zona Champions, y a diez unidades del líder Lens.

En la Europa League, Lyon es líder del grupo único de 36 equipos, cuando se han disputado seis jornadas de las ocho de la fase de liguilla.

En la Copa de Francia está clasificado para los dieciseisavos de final, donde tendrá a Lille como adversario.



