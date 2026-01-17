Real Madrid apaga un incendio ante el Levante en el debut en Liga de Arbeloa

En el debut en LaLiga de Álvaro Arbeloa como técnico, el Real Madrid venció 2-0 al Levante en el Santiago Bernabéu, este sábado en la vigésima jornada, ante una afición que manifestó su descontento con una sonora pitada a sus jugadores al inicio del partido.

Kylian Mbappé (58') adelantó a los blancos con un gol de penal que el propio atacante francés provocó tras ser derribado por el central del Levante Adrián de la Fuente y Raúl Asencio (65') sentenció con un tanto de cabeza tras un córner.

El choque comenzó con una sonora pitada dedicada principalmente al brasileño Vinícius y al inglés Jude Bellingham cada vez que tocaban el esférico. También fueron silbados otros jugadores, como el uruguayo Fede Valverde y Dean Huijsen.

El presidente blanco Florentino Pérez tampoco salió indemne del malestar. La afición coreó "Florentino dimisión" por el cabreo que supuso perder dos títulos -Supercopa y Copa del Rey- en unos días y, entre tanto, cambiar a Xabi Alonso por Arbeloa en el banquillo.

Con esta victoria, el Real Madrid mete presión al líder FC Barcelona, que tiene 49 puntos y le saca ahora solo uno de ventaja, antes de medirse el domingo a la Real Sociedad en Anoeta.

En una semana para el olvido, el cuadro madridista sucumbió el pasado domingo ante su eterno rival, FC Barcelona, en la final de la Supercopa (3-2). Al día siguiente, destituyó a Xabi Alonso por Álvaro Arbeloa. Y, el miércoles, cayó eliminado de la Copa ante un segunda, el Albacete, también por 3-2.

Este sábado los hombres de Arbeloa dominaron claramente la posesión en la primera mitad, tratando de buscar un resquicio ante la ordenada zaga del Levante.

Los blancos movían el balón sin ritmo y sólo gozaron de una ocasión de Mbappé (33'), que disparó desviado, y un cabezazo de Gonzalo (37'), que atrapó el portero levantino.

El conjunto rival dispuso de una falta de Pablo Martínez que rozó el palo del arquero belga Thibaut Courtois.

Mientras los jugadores se dirigían al vestuario al término de la primera parte, los hinchas volvieron a expresar su malestar por la trayectoria de su equipo con otra pitada, más cánticos contra el presidente y una pañolada en la grada.