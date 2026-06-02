Raúl será el director deportivo del Real Madrid si Riquelme gana las elecciones

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme afirmó que, si gana, su director deportivo será la antigua estrella merengue Raúl González.

"Si yo soy presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid", afirmó Riquelme en una entrevista con la cadena Ser en la madrugada de este martes.

Raúl, tercer mejor goleador histórico del Real Madrid (323) sólo por detrás de Cristiano Ronaldo (451) y Karim Benzema (354), es una de las leyendas recientes del equipo merengue.

El hombre que más encuentros ha jugado con la camiseta blanca "es la persona correcta para liderar, de lejos, un proyecto deportivo como el que viene al Real Madrid", añadió Riquelme.

Raúl, internacional con España en 102 ocasiones, también ha sido entrenador del filial merengue entre 2019 y 2025.

Enrique Riquelme, único rival del actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en las elecciones del 7 de junio, va desvelando poco a poco su proyecto deportivo para el club en caso de resultar ganador.

Este empresario de las energías renovables adelantó que en los días que quedan irá revelando más nombres de posibles jugadores y entrenador.

"Todavía quedan días de campaña y mi idea es ir dando nombres y sorpresas día a día", añadió Riquelme a la cadena Ser.

El candidato afirmó que ha tenido contactos con el representante del jugador del Manchester City Rodrigo Hernández 'Rodri', pero no precisó si lo tendría atado.

El lunes, Rodri evitó hablar de su futuro en el día de atención a los medios de la selección española.

"Con un Mundial por delante, mi responsabilidad es centrarme" en la cita de México, Canadá y Estados Unidos que comienza el próximo 11 de junio, afirmó.



