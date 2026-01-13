Quinta noche de espera por presos políticos en Venezuela

Los familiares de los presos políticos en Venezuela cumplen este lunes (12.01.2026), entre la fe y la impaciencia, la quinta noche de espera de nuevas excarcelaciones como parte del proceso de liberación de un "número importante" de personas anunciado el pasado jueves por las autoridades.

Los parientes de los detenidos denuncian que, de momento, son "muy pocos" los que han salido e insisten en que "todos" deben ser liberados.

Desde el jueves, más de cincuenta han sido excarcelados, según organizaciones no gubernamentales y de oposición, mientras que el Gobierno asegura que 116 personas fueron liberadas.

Entretanto, decenas de familiares se encuentran en las afueras de la cárcel de El Rodeo I, en una zona cercana a Caracas, donde Aurora Silva, esposa del exdiputado opositor Freddy Superlano, quien está recluido en ese recinto, aseguró a EFE que hay "impaciencia y descontento", pero también "esperanza" de que estén "en libertad muy pronto".

"Nosotros esperamos que en las próximas horas, en los próximos días, sean las liberaciones totales de todos los presos políticos, porque realmente son muy pocos los que han liberado hasta ahora", dijo.

El diario local El Nacional reportó que decenas de familias se instalaron en unas 15 tiendas de campaña a pocos pasos de El Rodeo I, ubicado en una ciudad dormitorio a una hora de Caracas.

La ONG Foro Penal, que hasta este domingo computaba poco más de 800 presos políticos, confirmó hasta las 21:15 horas de este lunes (02:15 CET del martes) la excarcelación de 56 personas, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), registró hasta las 21:10 hora local (02:10 CET del martes) un total de 73.

Piden información verificable

El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó temprano este lunes de "116 nuevas excarcelaciones", pero no dio detalles en el comunicado, donde señaló que estas medidas "han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación".

Además, indicó que estas actuaciones "dan seguimiento a la revisión integral de causas, iniciada voluntariamente por el presidente constitucional Nicolás Maduro" -capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero junto con su esposa, Cilia Flores- y continuada por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien este lunes cumplió una semana en el cargo.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) pidió a través de X que el proceso se desarrolle "con plena transparencia, información verificable y sin dilaciones".

Más temprano, en las adyacencias de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, dijo a EFE que están en el lugar "desde el día uno (8 de enero)", con "mucha fe" de que "liberen a todos los presos políticos", incluyendo a su familiar, del que aseguró no sabe nada desde hace seis meses.

Vigilia en la frontera colombo venezolana

Con una vigilia a la luz de velas, familiares de los colombianos presos en Venezuela expresaron este lunes, en uno de los puentes fronterizos, su esperanza de que los detenidos sean incluidos en las liberaciones que hace el Gobierno del país vecino.

Bajo la consigna 'Acompaña a los familiares de los presos políticos', decenas de personas se congregaron en el puente internacional Simón Bolívar para exigir la liberación de 19 colombianos que, según aseguran, permanecen injustamente tras las rejas en cárceles venezolanas desde hace años.

Del lado colombiano del puente, las familias cubrieron el piso con fotografías de los detenidos y con pancartas clamaron por su libertad, que esperan ansiosas desde que la semana pasada las autoridades venezolanas empezaron a liberar presos, entre ellos cinco españoles y dos italianos.