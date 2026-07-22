¿Quién será el próximo secretario general de la ONU? Conozca los seis candidatos

Tras una década en el cargo, Antonio Guterres finalizará su segundo mandato como secretario general de la ONU el 31 de diciembre. Seis candidatos aspiran a sucederle. Quien resulte elegido tendrá una tarea ardua, en un momento en que la relevancia, el poder y las finanzas de la ONU están bajo un escrutinio cada vez mayor.



Según la propia organización, el secretario general es "diplomático y defensor a partes iguales, funcionario público y director ejecutivo". Además de dirigir la institución, supervisa órganos clave como el Consejo de Seguridad, encargado de mantener la paz y la seguridad.

La persona que ejercerá como nuevo secretario o nueva secretaria general será elegida por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad ―cuyos miembros permanentes son China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia―, en un proceso complejo y muy disputado. Esto es lo que hay que saber sobre cada candidata o candidato antes del debate del jueves 23 de julio en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Michelle Bachelet

La primera mujer presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018) aspira a convertirse en la primera mujer secretaria general de la ONU, después de que varias candidatas fueran derrotadas por Guterres en 2016. "Siendo educada, diría que el mundo no estaba preparado para ello. ¿Lo está ahora? Espero que sí", afirmó Bachelet, de 74 años. "Sería una muy buena señal", añadió, porque daría esperanza a muchas personas.



También fue Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022, cargo desde el que abordó varios de los principales desafíos geopolíticos. Aunque admite no tener una "fórmula mágica" para resolver los problemas del Consejo de Seguridad, destaca su experiencia como uno de sus principales activos.

Rafael Mariano Grossi

El diplomático argentino ha dedicado la mayor parte de su carrera a la energía nuclear. En 2019 fue nombrado director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), una agencia autónoma de la ONU.

Ante un contexto internacional en el que la amenaza nuclear vuelve a cobrar fuerza, Grossi considera que su experiencia es "claramente una ventaja. Hay que entender el mundo en el que uno vive", dijo al medio suizo Geneva Solutions.

Apoya la actual reforma de la ONU, conocida como ONU80, y sostiene que "no hay necesidad de reinventar la rueda". Propone fusionar organismos y reducir "duplicaciones, triplicaciones e incluso cuadruplicaciones o quintuplicaciones de estructuras", que generan elevados costos para los Estados miembros.

María Fernanda Espinosa

La ecuatoriana, nacida en España, fue ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador y también es poeta, ensayista y experta en desarrollo sostenible y cambio climático, especialmente en la Amazonía, donde trabajó con comunidades indígenas al inicio de su carrera.

En una entrevista con The Observer, reconoció las dificultades presupuestarias de la ONU. "El mayor desafío ahora mismo es el financiero", afirmó quien también presidió la Asamblea General. Por ello, sostiene que la organización debe "reformarse, transformarse o morir".

Espinosa propone trabajar más estrechamente con las organizaciones regionales y apoyarse en Europa, tanto en el plano financiero como para tender puentes entre Estados con intereses enfrentados.

Rebeca Grynspan

Vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998, Grynspan es actualmente secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que defiende los intereses de los países en desarrollo en las negociaciones comerciales. Su papel en el acuerdo para mantener las exportaciones de grano ucraniano tras la invasión rusa de 2022 ha sido ampliamente elogiado.

Grynspan quiere una ONU más audaz. "Las burocracias son muy reacias al riesgo por naturaleza, y no se puede tener una buena idea ni asumir riesgos", afirmó en un acto organizado por Chatham House en Londres. También ha pedido una mayor representación de África y América Latina en el Consejo de Seguridad.

Macky Sall

A sus 64 años, Sall fue presidente de Senegal entre 2012 y 2024, tras haber ocupado el cargo de primer ministro. Durante su mandato, el país mejoró notablemente su infraestructura. Sin embargo, su popularidad cayó en 2021 tras las protestas por el encarcelamiento del líder opositor Ousmane Sonko.

Su fallido intento de aplazar las elecciones presidenciales de 2024, que desencadenó nuevas protestas mortales, lo convirtió en una figura controvertida. Aunque el actual Gobierno senegalés no respaldó inicialmente su candidatura, el mes pasado decidió apoyarla.

Carolyn Rodrigues Birkett

La última en incorporarse a la contienda fue Rodrigues Birkett, que anunció su candidatura a mediados de junio. Es representante permanente de Guyana ante la ONU y fue ministra de Relaciones Exteriores de su país. Pertenece a un pueblo indígena de Estados Unidos y también ha ocupado cargos gubernamentales relacionados con esa comunidad.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, resumió así su proyecto: "La visión de la embajadora Rodrigues Birkett para las Naciones Unidas se centra en fortalecer el multilateralismo, mejorar la eficacia y la capacidad de respuesta de la organización, promover una gobernanza global inclusiva y garantizar que siga siendo capaz de afrontar los desafíos contemporáneos".