¿Quién es Sergio Ugalde, el juez tico buscado por Rusia?

8 de noviembre de 2023, 8:37 AM

Rusia giró este miércoles una orden de captura al costarricense Sergio Ugalde . Si bien hasta ahora no han trascendido mayores detalles sobre las razones de ese requerimiento, se sabe que el anuncio llega en un contexto de tensión con la Corte Penal Internacional (CPI), en la que el nacional es juez.

Esta no es la primera medida de este tipo que ese país dispone contra miembros de esa instancia, luego de que esta solicitara el arresto de Vladimir Putin.

El tribunal es de último recurso o complementario, que consagra un sistema de justicia para los crímenes internacionales graves cuando no hay acción por parte de los tribunales nacionales. El mismo únicamente interviene cuando los estados no están dispuestos o no puedan realmente llevar a cabo investigaciones o enjuiciamientos nacionales.