Quién era "El Mencho", el narco más buscado de México que fue abatido en operación del Ejército

El narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido este domingo en un operativo militar en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, lo que derivó en enfrentamientos armados en la región.

Conocido como "El Mencho", Oseguera Cervantes, de 59 años, se trataba del máximo jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones de la delincuencia más violentas y extendidas en México y que a principios del año pasado fue designada por el gobierno de EE.UU. como organización terrorista.

Oseguera Cervantes era uno de los líderes del narcotráfico más buscados por la justicia de México y EE.UU.

La Administración para el Control de Droga de Estados Unidos (DEA) colocó a "El Mencho" en 2020 como su principal objetivo en su lista de los fugitivos más buscados. Desde entonces ofrecía US$15 millones por información que ayudara a su captura.

Y el actual gobierno de Donald Trump puso al CJNG en una lista de organizaciones terroristas que busca combatir en el continente americano.

La designación cambió la manera en la que los agentes estadounidenses arman sus casos contra los carteles, porque antes tenían que justificar una amenaza a un ciudadano estadounidense, mientras que ahora cualquier vínculo con el grupo ya es motivo de investigación.

Getty Images Grupos del crimen organizado respondieron violentamente a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad prioritario.

Su ascenso como líder del CJNG

Después de la detención y extradición a EE.UU. de Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2017, el siguiente gran objetivo de las fuerzas antinarcóticos de México era Oseguera Cervantes.

También llamado Nemesio Oseguera Ramos o Rubén Oseguera Cervantes, y con varios alias, como "El Mencho" o "El señor de los gallos", se sabe que nació en la zona conocida como Tierra Caliente de Michoacán, probablemente en Uruapan o Aguililla.

En la década de 1980 migró a Estados Unidos. En California fue detenido varias veces por delitos menores, pero ya a principios de la década de 1990 comenzó a involucrarse en la venta de droga, lo que lo llevó a ser deportado.

A su regreso a México ingresó a las filas de la policía de un municipio de Jalisco, y luego optó por involucrarse en el círculo de protección del narcotraficante Armando Valencia Cornelio, "El Maradona", un jefe del cartel de Los Valencia (o del Milenio).

El grupo tenía una alianza con el Cartel de Sinaloa, pero ambas organizaciones se separaron en 2010 tras la muerte de uno de sus fundadores, Ignacio "Nacho" Coronel. Al lado de su cuñado Abigael González Valencia, "El Cuini", heredó parte de su estructura.

A partir de ese momento nació el CJNG. Y la carrera delincuencial de "El Mencho" se aceleró.

SFPD En la década de 1980, Oseguera Cervantes fue arrestado en California.

La expansión del CJNG

El CJNG pasó de ser una banda local de los estados de Jalisco y Colima a una organización con presencia en más de la mitad del territorio mexicano.

Su principal negocio se centró en el mercado ilegal de anfetaminas en Estados Unidos y Europa, pero también se han detectado vínculos con el comercio de drogas en Asia.

Detrás del acelerado crecimiento del CJNG hay varias razones.

Una de ellas es la captura de muchos de los principales líderes de carteles rivales, lo que hizo que se dividieran en algunos casos o que algunos se extinguieran, como Los Templarios en el estado de Michoacán. El CJNG llenó los huecos en el mercado que dejaron los rivales.

Otra de las claves es que el CJNG reclutó a expertos en finanzas y químicos que diseñan nuevas mezclas para fabricar drogas sintéticas.

Getty Images El CJNG es conocido por sus violentas tomas de vehículos de particulares.

La violencia del cartel ha sido otra clave. Las autoridades han señalado en la última década a "El Mencho" como un personaje muy peligroso, con una gran capacidad de fuego. Algunos especialistas en el tema aseguran que Oseguera Cervantes creció precisamente a costa de "triturar" a sus grupos rivales.

Los intereses del CJNG y su líder no se han limitado al narcotráfico. Aprovechó el auge económico en la ganadería, agricultura y construcción de Jalisco para crear negocios en esos rubros y tener en ellos vías para lavar el dinero producto del narcotráfico.

El CJNG también se ha destacado por su poder corruptor de autoridades locales y de aduanas. Esto le ha facilitado el ingreso de precursores o sustancias iniciales para elaborar drogas sintéticas en los puertos de Manzanillo, en Colima, y Lázaro Cárdenas, en Michoacán, ambos en la costa oeste de México, según los expertos en narcotráfico.

Otra de sus fuentes de ingresos ha sido la extorsión a negocios pequeños y medianos en el oeste de México.

DEA La DEA ofrecía US$15 millones de recompensa por información que lleve a la captura de Oseguera Cervantes.

Sin embargo, desde 2022 surgieron rumores sobre su condición de salud. Incluso se había reportado en un par de veces que había muerto, algo que las autoridades no corroboraron.

Expertos señalan que probablemente "El Mencho" ya no estaba directamente al frente de las operaciones del CJNG.

Uno de sus hijos, Rubén Oseguera González, considerado segundo en importancia al mando del grupo, fue extraditado en 2020 de México a EE.UU. en lo que se calificó como uno de los golpes más duros contra la organización hasta el abatimiento de Oseguera Cervantes a manos del Ejército este domingo.

​

