¿Qué se sabe sobre el aumento de las enfermedades respiratorias en China?

Varios expertos hacen mención de las repercusiones del primer invierno desde la interrupción de las restricciones anticovid en China, y la falta de inmunización infantil como causas probables del aumento de las infecciones.



"China vivió un confinamiento mucho más largo y más estricto que otros países, por lo cual (el aumento de enfermedades respiratorias) era esperable", afirma el profesor François Balloux, del University College of London, en el Science Media Centre (SMC) británico.



"Hasta que no haya nuevas pruebas, no hay razón para sospechar la aparición de un nuevo patógeno", añade.



"Hay muy poca información como para realizar una evaluación definitiva. Por lo que sabemos no es una epidemia causada por un nuevo virus, sino habría muchas más infecciones en adultos", indica Paul Hunter, de la universidad británica de East Anglia.



"Las pocas infecciones comunicadas en adultos sugieren una inmunidad (general) nacida de una exposición anterior", destaca.



Catherine Bennett, de la universidad australiana de Deakin, subraya que "los niños pequeños escolarizados (actualmente) en China habrán pasado hasta la mitad de su vida sin la exposición habitual a los patógenos corrientes, es decir, sin los mismos niveles de inmunidad".



¿Qué recomendaciones?