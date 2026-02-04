¡Qué golazo! Con razón Olimpia no soltó a Jorge Álvarez a la Liga

El volante hondureño Jorge Álvarez sigue dando de qué hablar. Ahora le macó un golazo al América de México en Concacaf.

Álvarez estuvo cerca de llegar a la Liga Deportiva Alajuelense en este mercado, pero al final Olimpia declinó las ofertas rojinegras.

Claro... es un jugador de mucha jerarquía, calidad y los hondureños decidieron contar con él en este torneo internacional de Copa de Campeones de Concacaf.

El Olimpia le compitió al América de tú a tú, pero cayó 1-2 en suelo catracho.

Álvarez marcó al 50', mientras que para los mexicanos concretaron Víctor Dávila (45+2') y Ramón Juárez del Castillo (88').

El juego de vuelta será en suelo azteca el miércoles a las 7 p. m. (hora tica).

Acá el golazo: