¡Qué golazo! Con razón Olimpia no soltó a Jorge Álvarez a la Liga
Video: Así fue la anotación del volante hondureño al América de México.
El volante hondureño Jorge Álvarez sigue dando de qué hablar. Ahora le macó un golazo al América de México en Concacaf.
Álvarez estuvo cerca de llegar a la Liga Deportiva Alajuelense en este mercado, pero al final Olimpia declinó las ofertas rojinegras.
Claro... es un jugador de mucha jerarquía, calidad y los hondureños decidieron contar con él en este torneo internacional de Copa de Campeones de Concacaf.
El Olimpia le compitió al América de tú a tú, pero cayó 1-2 en suelo catracho.
Álvarez marcó al 50', mientras que para los mexicanos concretaron Víctor Dávila (45+2') y Ramón Juárez del Castillo (88').
El juego de vuelta será en suelo azteca el miércoles a las 7 p. m. (hora tica).
Acá el golazo:
¡Golazo de Jorge Álvarez! 🔥 pic.twitter.com/pkxccVNfwg— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 4, 2026