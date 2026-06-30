Qatar descarta conversaciones directas Irán-EE. UU.

Irán insiste: no negocia con EE. UU. en Doha, aborda con Qatar la liberación de fondos bloqueados

"Terroristas" matan a tiros a dos miembros de la Guardia Revolucionaria en Irán, según medios

Trump e Irán se contradicen sobre próxima reunión en Qatar

Qatar descarta conversaciones directas EE. UU.-Irán en Doha

El enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, viajan a Doha para mantener conversaciones sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Allí se reunirán con mediadores cataríes, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar. Sin embargo, no está prevista una reunión de alto nivel entre representantes de Washington y Teherán.

"El señor Steve Witkoff y el señor Jared Kushner están aquí en Doha para reunirse con los mediadores, con funcionarios cataríes, y las conversaciones abordarán todos los temas regionales, incluso por supuesto las negociaciones con Irán, pero también incluyendo a Líbano", dijo a periodistas el portavoz de la cancillería, Majed Al Ansari.

"No están aquí para sus negociaciones con los iraníes", aclaró el portavoz. "Hasta donde sé no hay reuniones directas programadas entre las dos partes los próximos días", sostuvo Al Ansari, quien agregó que la delegación estadounidense se reuniría con los mediadores en las negociaciones con Irán.

rml (afp, reuters)

Irán insiste: no negocia con EE. UU. en Doha, aborda con Qatar la liberación de fondos bloqueados

Irán descartó de nuevo que vaya a mantener conversaciones con Estados Unidos en Doha este martes (30.06.2026) y aseguró que su delegación viajará a Qatar con el "único objetivo" de abordar la liberación de los activos iraníes bloqueados, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que ambas partes se reunirían para tratar el programa nuclear de Teherán.

"No habrá ninguna negociación, en ningún nivel, con la parte estadounidense", afirmó a última hora del lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, quien añadió que el viaje de representantes estadounidenses a Doha "no tiene relación con el viaje de la delegación iraní", según informó la agencia IRNA.

El diplomático explicó que una delegación técnica iraní viajará este martes a Doha para abordar con las autoridades cataríes la liberación de los activos iraníes bloqueados, como parte de la aplicación del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos el 17 de junio para poner fin a la guerra. Baghaei señaló que la prioridad de la República Islámica es garantizar la aplicación de las cláusulas del memorando, entre ellas la cláusula 11, que prevé la liberación de los activos iraníes bloqueados.

El portavoz de la diplomacia iraní agregó que Irán "todavía no ha entrado en la fase de negociación para un acuerdo definitivo", ya que, según la cláusula 13 del memorando, esas conversaciones solo podrán comenzar cuando hayan empezado a aplicarse las disposiciones relativas al fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, la reapertura del estrecho de Ormuz, la liberación de los fondos iraníes y la suspensión de las sanciones al petróleo y a los productos petroquímicos del país.

rml (efe, ap)

"Terroristas" matan a tiros a dos miembros de la Guardia Revolucionaria en Irán, según medios

Al menos cuatro personas murieron en dos presuntos ataques terroristas perpetrados el lunes por la noche en el oeste y el sureste de Irán, entre ellas dos miembros de la Guardia Revolucionaria y dos civiles, según informaron este martes (30.06.2026) medios iraníes.

En el distrito de Paveh, en la provincia occidental de Kermanshah, dos miembros de la Guardia Revolucionaria murieron y otros dos resultaron heridos cuando hombres armados abrieron fuego frente a sus viviendas, informó la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite en Irán. Las autoridades señalaron que las fuerzas de seguridad han abierto una investigación para identificar y detener a los responsables del ataque.

En un segundo incidente, ocurrido en el distrito de Saraván, en la conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán (sureste), una pareja falleció a causa de las heridas sufridas después de que los atacantes tirotearan el vehículo en el que viajaba. Las autoridades iraníes atribuyeron este último atentado a "mercenarios sionistas y estadounidenses".

La conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán tiene una población mayoritariamente suní y en ella operan grupos extremistas de esa rama del islam contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas de contrabandistas y narcotraficantes. Hasta el momento, las autoridades no han informado de detenciones relacionadas con ninguno de los dos ataques y ningún grupo ha reivindicado la autoría de los hechos.