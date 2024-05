Putin ordena ejercicios nucleares tras declaraciones sobre envío de tropas a Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó este lunes llevar a cabo "en un futuro próximo" ejercicios nucleares, en respuesta a las declaraciones de dirigentes de potencias occidentales sobre la posibilidad del envío de soldados a Ucrania.



El Ministerio de Defensa ruso anunció en un comunicado en Telegram la organización de ejercicios "para entrenarse en la preparación y uso de armas nucleares no estratégicas".



Agregó que la medida fue tomada "por instrucciones del Comandante en Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia", el presidente, Vladimir Putin.



El entrenamiento tiene como objetivo "mantener la preparación" del ejército, después de "declaraciones provocadoras y amenazas" de algunos dirigentes occidentales contra Rusia, indicó el ministerio.



Los ejercicios incluirán la aviación, la marina y las fuerzas del Distrito Militar Sur, que tiene su sede muy cerca de Ucrania y cubre las regiones ucranianas cuya anexión reivindica Moscú.



La fecha y el lugar de los ejercicios no fue especificada.



Desde el inicio del conflicto en Ucrania, en febrero de 2022, Putin puso sobre la mesa la posibilidad de un recurso a las armas nucleares.



En octubre de 2023, Rusia anunció que Putin supervisó lanzamientos de misiles balísticos durante maniobras militares orientadas a simular un "ataque nuclear masivo" por parte de Moscú.



El Kremlin afirmó que estos ejercicios son una respuesta a las declaraciones de dirigentes de las potencias occidentales sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, denunció que se hable de la "intención de enviar contingentes armados en Ucrania, es decir, de colocar a soldados de la OTAN frente a las fuerzas armadas rusas".



El vocero señaló al presidente francés, Emmanuel Macron, cuya retórica calificó de "muy peligrosa", al igual que las declaraciones de altos funcionarios británicos y estadounidenses.



La semana pasada, Macron, reiteró su postura sobre un posible envío de tropas a Ucrania, que ya había planteado en febrero.



"Si los rusos rompieran las líneas del frente, si hubiera un pedido ucraniano -lo que no es el caso hoy-, deberíamos plantearnos legítimamente la cuestión", dijo el mandatario francés.