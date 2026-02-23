Putin condecora a militares rusos tras cuatro años de guerra

El presidente ruso, Vladimir Putin, condecoró este lunes (23.02.2026) a un grupo de militares rusos en el Kremlin por la festividad del Día del Defensor de la Patria, en víspera del cuarto aniversario de la guerra contra Ucrania. El acto tuvo lugar en el Kremlin y a la entrega de medallas le siguió un brindis en el que homenajeó a los oficiales.

"Entre los presentes se encuentran representantes del mando y oficiales de unidades especiales y operativas. Sus valientes acciones y su determinación nos ayudaron a planificar meticulosamente y ejecutar con brillantez las operaciones ofensivas de nuestras tropas en las zonas y direcciones más difíciles", declaró el jefe de Estado.

Tras el acto, como es tradicional, Putin, junto con los condecorados, depositó una corona de flores en la Tumba del Soldado Desconocido, cerca de la muralla del Kremlin, a lo que le sucedió un minuto de silencio. En un mensaje televisado anoche, Putin prometió acelerar el desarrollo tecnológico militar para fortalecer al ejército ruso. "El desarrollo de la tríada nuclear sigue siendo una prioridad absoluta, ya que garantiza la seguridad de Rusia y asegura una disuasión estratégica eficaz y el equilibrio de fuerzas en el mundo", dijo.

Zelenski dice que Putin ha empezado la III Guerra Mundial

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó al presidente ruso de empezar la III Guerra Mundial. "Creo que Putin ya la ha comenzado. La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo... Rusia quiere imponer al mundo un estilo de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido", dijo Zelenski en una entrevista con la BBC divulgada hoy, por los cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

El canciller alemán, Friedrich Merz, denunció también hoy la "absoluta barbarie" de la Rusia de Putin en un discurso pronunciado un día antes de este cuarto aniversario de la invasión. "Este país, bajo este liderazgo, se encuentra actualmente en el punto más bajo de la barbarie, y nadie debería tener ninguna duda sobre el tipo de régimen y barbarie con el que lidiamos actualmente desde Rusia", declaró Merz en Berlín.

Acusando a Rusia de "guerra psicológica", Merz instó a los países europeos, que debaten hoy en Bruselas la improbable aprobación de un nuevo paquete de sanciones, a apoyar a Ucrania y a resistir la impresión de que Rusia estaba ganando. "Es importante enfatizar que Rusia no está a punto de ganar esta guerra", dijo. "Rusia quiere que lo creamos, pero los hechos son diferentes", dijo, añadiendo que "nos encontramos en una encrucijada que podría decidir el destino de todo nuestro continente".

