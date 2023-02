Putin acusa a Occidente de querer acabar con Rusia y lo culpa de avivar el conflicto

Moscú, Rusia | El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó el martes a los países occidentales de utilizar el conflicto en Ucrania para "acabar" con Rusia y los responsabilizó de la escalada, en su discurso anual a la nación.



"Las élites de Occidente no esconden su objetivo: infligir una derrota estratégica a Rusia, es decir, acabar con nosotros de una vez por todas", afirmó, en una alocución tres días antes del primer aniversario de la ofensiva rusa en Ucrania.



"La responsabilidad de atizar el conflicto ucraniano, de su escalada, del número de víctimas (...) recae por completo sobre las élites occidentales", aseguró Putin, reiterando que Occidente apoya a las fuerzas "neonazis" en Ucrania para consolidar un Estado antiruso.



Un alto funcionario estadounidense calificó el martes de "absurdas" las acusaciones de Putin.



"Nadie está atacando a Rusia. Es absurdo pensar que Rusia se encuentra bajo algún tipo de amenaza militar por parte de Ucrania o de cualquier otro país", declaró el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.



En su discurso, el presidente ruso también afirmó que seguía decidido, un año después del inicio de la ofensiva en Ucrania, a continuarla.



"Vamos a resolver paso a paso, cuidadosa y sistemáticamente, los objetivos que tenemos ante nosotros", dijo Putin.



Ante la élite política del país y los militares que lucharon en Ucrania, agradeció también "a todo el pueblo ruso por su valentía y su determinación".



Refiriéndose a las sanciones internacionales que afectan a Rusia, Putin estimó que los occidentales "no han llegado a nada y no llegarán a nada", pues la economía rusa resistió mejor que lo que habían previsto los expertos.



"Hemos garantizado la estabilidad de la situación económica, protegido a los ciudadanos", señaló Putin, estimando que Occidente no logró "desestabilizar" a la sociedad rusa.