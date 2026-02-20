Punch y su inseparable peluche: el mono bebé que pasó del abandono a ser fenómeno viral

Lo que inició como una historia de abandono rápidamente se convirtió en un fenómeno global en redes sociales. Punch, un macaco japonés de seis meses, conquistó internet luego de que se viralizaran los videos en los que aparece abrazando a un orangután de felpa, que se convirtió en su refugio tras ser rechazado por su madre.

Según información publicada por medios internacionales, el pequeño nació en el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa, en Japón, y fue rechazado poco después de su nacimiento por su madre biológica.

Ante esta situación, los cuidadores asumieron su crianza y le entregaron un muñeco de felpa para brindarle consuelo y seguridad.

Las imágenes del mono aferrado a su juguete comenzaron a circular en redes sociales y fueron replicadas por medios internacionales.

En cuestión de días, la historia de Punch tocó los corazones de millones de personas en todo el mundo, convirtiéndolo en símbolo de resiliencia.

Video generó polémica Esta semana, un video grabado el 19 de febrero volvió a situarlo en el centro del debate digital. En las imágenes se observa cómo el pequeño intenta acercarse a otra cría del grupo y posteriormente es reprendido y arrastrado por un mono adulto. Tras la viralización, el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa emitió un comunicado a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), en el que explicó lo ocurrido. Según dijo, Punch se acercó a otra cría “para intentar comunicarse”, pero fue evitado. El mono adulto que lo arrastró probablemente era la madre de esa cría y habría reaccionado de manera instintiva para protegerla. El centro subrayó que este tipo de conductas forma parte del proceso natural de socialización entre macacos japoneses.

Añadieron que, tras el incidente, el animal retomó su comportamiento habitual, incluido el registrado durante los horarios de alimentación.

En los últimos días también se han difundido nuevos videos en los que se observa a Punch interactuando con otros miembros del grupo, incluyendo escenas en las que un mono adulto lo abraza, en el marco de su proceso de adaptación.

Medios internacionales informaron que el incremento en la popularidad del macaco generó una mayor afluencia de visitantes al zoológico, que ha reiterado los horarios de visita y las condiciones del recinto ante el aumento de público.

En redes sociales, además, han circulado imágenes de personas que llevan muñecos de felpa al zoológico.

Punch continúa su proceso de integración dentro del grupo, mientras su caso sigue recibiendo atención en distintos países.

