Punch y su inseparable peluche: el mono bebé que pasó del abandono a ser fenómeno viral
Rechazado por su madre al nacer, el pequeño macaco japonés encontró consuelo en un muñeco de felpa y terminó conquistando a millones en redes sociales.
Lo que inició como una historia de abandono rápidamente se convirtió en un fenómeno global en redes sociales. Punch, un macaco japonés de seis meses, conquistó internet luego de que se viralizaran los videos en los que aparece abrazando a un orangután de felpa, que se convirtió en su refugio tras ser rechazado por su madre.
Según información publicada por medios internacionales, el pequeño nació en el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa, en Japón, y fue rechazado poco después de su nacimiento por su madre biológica.
Ante esta situación, los cuidadores asumieron su crianza y le entregaron un muñeco de felpa para brindarle consuelo y seguridad.
Las imágenes del mono aferrado a su juguete comenzaron a circular en redes sociales y fueron replicadas por medios internacionales.
En cuestión de días, la historia de Punch tocó los corazones de millones de personas en todo el mundo, convirtiéndolo en símbolo de resiliencia.
Añadieron que, tras el incidente, el animal retomó su comportamiento habitual, incluido el registrado durante los horarios de alimentación.
En los últimos días también se han difundido nuevos videos en los que se observa a Punch interactuando con otros miembros del grupo, incluyendo escenas en las que un mono adulto lo abraza, en el marco de su proceso de adaptación.
Medios internacionales informaron que el incremento en la popularidad del macaco generó una mayor afluencia de visitantes al zoológico, que ha reiterado los horarios de visita y las condiciones del recinto ante el aumento de público.
En redes sociales, además, han circulado imágenes de personas que llevan muñecos de felpa al zoológico.
Punch continúa su proceso de integración dentro del grupo, mientras su caso sigue recibiendo atención en distintos países.
Punch el monito rechazado por su mamá finalmente ha hecho un amigo.