Pumas presenta al argentino Esteban Solari como su nuevo entrenador

México, México | El argentino Esteban Solari fue presentado este jueves como nuevo entrenador de Pumas, club en el que brilló como goleador hace casi dos décadas.

Solari, de 46 años, dirigirá al reciente subcampeón del Torneo Clausura y asumirá el cargo una semana antes del inicio del Torneo Apertura.

Su debut será el sábado 18 de julio ante Pachuca, equipo al que dirigió la temporada pasada y que fue eliminado precisamente por Pumas.

"Estoy muy feliz de estar de vuelta en lo que considero es mi casa", dijo Solari durante la ceremonia de presentación. "La identidad de Pumas es muy fuerte, representa los mejores valores de los mexicanos".

Pumas cayó en una dramática final del torneo anterior ante Cruz Azul.

"Voy a dejar la vida por poder plasmar el sueño que tenemos", señaló el técnico, quien no detalló su plan de juego ni los posibles refuerzos.

Solari forma parte de una familia con amplia tradición en el fútbol y ahora espera repetir desde el banquillo las buenas actuaciones que tuvo con el conjunto universitario como jugador, cuando anotó 25 goles en 40 partidos entre 2007 y 2008.

"Empezamos el camino donde lo terminamos", dijo. "Vi mucha predisposición a entender rápido cuál es la idea de juego".