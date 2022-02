Puesta en alerta de fuerza nuclear rusa es "irresponsable", dice jefe de la OTAN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tachó este domingo de "irresponsable" a Rusia después de que el presidente Vladimir Putin pusiera en alerta a la "fuerza de disuasión" nuclear del ejército ruso.



"Es una retórica peligrosa. Es un comportamiento irresponsable", declaró Stoltenberg a la CNN.

"Y, por supuesto, si se combina esta retórica con lo que están haciendo sobre el terreno en Ucrania, librando una guerra contra una nación soberana independiente, llevando a cabo una invasión en toda regla de Ucrania, esto añade gravedad a la situación", añadió.

Estados Unidos, por su parte, acusó al presidente ruso de "fabricar amenazas".

"Este es un patrón del presidente Putin que hemos visto a lo largo de este conflicto: fabricar amenazas que no existen para justificar más agresiones", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a la cadena ABC al ser consultada sobre el anuncio de Moscú.

"En ningún momento Rusia fue amenazada por la OTAN o Ucrania (...) Resistiremos esto. Tenemos la capacidad de defendernos", agregó.

En tanto, la embajadora de Washington ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, condenó enérgicamente la puesta en alerta de las fuerzas de disuasión nuclear rusas.

"Significa que el presidente Putin continúa intensificando esta guerra de una manera totalmente inaceptable", dijo en una entrevista en la cadena CBS.

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, advirtió que la puesta en alerta de las fuerzas nucleares rusas tiene por objetivo "presionar" a Ucrania, pero afirmó que su país "no capitulará" ante Moscú.

En una video-conferencia, además de denunciar el "intento de disuasión" mediante la fuerza nuclear por parte de Rusia, dijo: "No nos rendiremos, no capitularemos, no cederemos un solo palmo de nuestro territorio".

En referencia a las conversaciones previstas con Moscú en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, Kuleba señaló que los ucranianos irían a este encuentro "para escuchar lo que Rusia tenga para decir".

"Lo que estamos dispuestos a discutir es la manera sobre cómo detener esta guerra y poner fin a la ocupación de nuestros territorios", prosiguió.

En caso de una guerra nuclear, "sería una gran catástrofe para todo el mundo", pero esta amenaza "no nos quebrantará", concluyó Kuleba.

