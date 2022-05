Publicación del New York Times ventila escándalo de corrupción en la UNOPS

Por Yessenia Alvarado | 12 de mayo de 2022, 13:22 PM

Una publicación del destacado diario estadounidense, the New York Times, destapó un escándalo interno en la UNOPS, una oficina que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Entre las acusaciones que señala la publicación hay aparentes préstamos apresurados, proyectos inconclusos y funcionarios temerarios que aparentemente participaron en la otorgación de préstamos a diversos proyectos pertenecientes a una sola familia. El caso aparentemente emergió de las oficinas de la UNOPS en Dinamarca y Finlandia.



Aunque esta publicación del New York Times no menciona a Costa Rica, esta misma oficina ha participado en proyectos de infraestructura en nuestro país desde el 2014. De hecho, ya recoge un historial turbulento que incluso trascendió de boca del exministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, quien en algún momento declaró públicamente que no volvería a contratar a la UNOPS para futuros proyectos debido a pugnas legales.



Uno de los cuestionamientos tuvo que ver con aparentes inconsistencias en el proyecto de Garantías Sociales en Zapote. De hecho, este es un tema que investigaron los diputados a cargo de la Comisión del caso Cochinilla, pero, cuando llamaron al representante de la UNOPS para comparecer en Asamblea, este no se presentó.



Para este reportaje no fue posible contactar con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos para obtener una declaración.



Puede ver más información en el video adjunto.