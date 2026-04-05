PSV Eindhoven se corona campeón de la Eredivisie y conquista su título 27 en Países Bajos

La Haya, Países Bajos | El PSV Eindhoven se proclamó campeón de la Eredivisie por 27ª vez en su historia, tras disputarse la jornada 29 del campeonato neerlandés.

Luego de vencer 4-3 al FC Utrecht, el equipo dirigido por Peter Bosz aseguró el título gracias al empate sin goles del Feyenoord ante Volendam, resultado que le dio la ventaja matemática a cinco fechas del final.

Con 23 victorias y solo cuatro derrotas, el PSV suma 71 puntos y aventaja por 17 unidades a su más cercano perseguidor.

El conjunto neerlandés destacó por su poder ofensivo, con 82 goles anotados, lo que representa un promedio de 2,8 tantos por partido.

El marroquí Ismael Saibari y el neerlandés Guus Til, con 14 y 13 goles respectivamente, lideraron el ataque del nuevo campeón.

El club volverá a disputar la Liga de Campeones la próxima temporada, tras una campaña europea irregular en la actual edición, donde no logró superar la fase de liga.

Entre sus actuaciones más destacadas figuran la victoria 4-1 ante el Liverpool en Anfield y el triunfo 6-2 frente al Napoli.

En la lucha por los puestos europeos, el Feyenoord encabeza un grupo seguido por NEC Nimega, FC Twente, Ajax y AZ Alkmaar.