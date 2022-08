PSV, Benfica, Rangers y Dinamo Kiev pasan al repechaje de Champions

El PSV Eindhoven, el Benfica de Lisboa, el Glasgow Rangers y el Dinamo de Kiev jugarán el repechaje a la fase de grupos de la Liga de Campeones después de sus victorias este martes en tercera ronda clasificatoria.

Esos repechajes, programados los días 16 y 23 de agosto, serán la última etapa hacia la fase de grupos de la Champions, que comienza el 6 de septiembre.

El PSV de Ruud van Nistelrooy, que había empatado en Mónaco (1-1), aprovechó el apoyo de su público para imponerse en la prórroga (3-2) gracias a un gol de Luuk de Jong, que regresó este verano europeo luego de su cesión al FC Barcelona.

El PSV se jugará su presencia en Champions ante el Glasgow Rangers. Los escoceses, finalistas de la última Europa League, dieron la vuelta a la eliminatoria ante el Union Saint-Gilloise, que se había impuesto 2-0 en la ida, pero que fue una sombra en Glasgow (3-0).

El Benfica ya había puesto un pie y medio en el repechaje al derrotar (4-1) a los daneses del Midtjylland en la ida. En Dinamarca ganaron 3-1 y se la jugarán contra el Dinamo de Kiev, que eliminó al Sturm Graz austríaco (1-0 en la ida, 2-1 en la vuelta tras la prórroga).

Los perdedores de la "Ruta de la liga" (en puestos de honor en sus campeonatos), van directamente a la fase de grupos de la Europa League.

En cuanto a los perdedores de la "Ruta de los campeones" (campeones en sus países), como el Apollon Limassol o el Pyunik Erevan, disputarán otro repechaje para tratar de acceder a la Europa League (16/17 y 23/24 de agosto).

