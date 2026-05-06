PSG se encamina a la final de la Champions tras eliminar al Bayern Múnich
Los franceses se medirán al Arsenal el 30 de mayo en el Puskás Arena.
La final de la Champions League está definida. El Paris Saint-Germain (PSG) empató este miércoles con el Bayern Múnich, en Alemania, y se dejó la serie para citarse con el Arsenal.
La semana anterior, las oncenas se mataron a goles y el global arrancaba 4-5 a favor del PSG, que gracias al gol de Ousmane Dembélé y al de Harry Kane terminó 5-6.
Si el partido de hace ocho días fue un despliegue de vértigo, este fue más calculado, un ajedrez que ganó Luis Enrique.
El tanto de Dembélé llegó al minuto 3 y los germanos no pudieron sacudirse tras ese golpe.
Una y otra vez, los intentos del Bayern Múnich se estrellaron con la muralla del PSG.
Si la ida fue un choque épico, este fue uno táctico, con nervio y destellos de buen juego, con el empate llegando al 90+4'.
El pitazo final trajo la celebración del PSG, que ya piensa en los Gunners y su cita en el Puskás Arena.