PSG se encamina a la final de la Champions tras eliminar al Bayern Múnich

La final de la Champions League está definida. El Paris Saint-Germain (PSG) empató este miércoles con el Bayern Múnich, en Alemania, y se dejó la serie para citarse con el Arsenal.

La semana anterior, las oncenas se mataron a goles y el global arrancaba 4-5 a favor del PSG, que gracias al gol de Ousmane Dembélé y al de Harry Kane terminó 5-6.

Si el partido de hace ocho días fue un despliegue de vértigo, este fue más calculado, un ajedrez que ganó Luis Enrique.

El tanto de Dembélé llegó al minuto 3 y los germanos no pudieron sacudirse tras ese golpe.

Una y otra vez, los intentos del Bayern Múnich se estrellaron con la muralla del PSG.

Si la ida fue un choque épico, este fue uno táctico, con nervio y destellos de buen juego, con el empate llegando al 90+4'.

El pitazo final trajo la celebración del PSG, que ya piensa en los Gunners y su cita en el Puskás Arena.