PSG se dejó los tres puntos en visita al Barcelona

La jornada de la Liga de Campeones, que finalizó este miércoles, dejó varios resultados que vale la pena resaltar, ya que incluyen a algunos de los equipos más importantes de la UEFA.

El PSG gana 2-1 en el descuento en su visita al Barcelona en Liga de Campeones

El París SG se impuso este miércoles in extremis por 2-1 al Barcelona en Montjuic en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

El Barça, más incisivo al comienzo del partido, abrió el marcador con un tanto de Ferran Torres (19), pero Senny Mayulu empató antes del descanso (38). El portugués Gonçalo Ramos (90) logró el triunfo en los últimos instantes.

Athletic cae con estrépito en su visita al Borussia Dortmund

El Athletic de Bilbao sumó su segunda derrota en la Liga de Campeones al caer con contundencia 4-1 en su visita al Borussia Dortmund, este miércoles en la segunda jornada.

Por el equipo amarillo marcaron el sueco Daniel Svensson (28), el británico Carney Chukwuemeka (50), el guineano Serhou Guirassy (82) y Julian Brandt (90+1).

Villarreal salva un punto ante la Juventus

El Villarreal salvó un empate agónico 2-2 en casa ante la Juventus, este miércoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones, gracias a un tanto de cabeza en un saque de esquina de Renato Veiga.

Con este tanto en el minuto 89, el jugador portugués amargó la noche a su anterior equipo, que tenía ya en la mano la victoria.

Un golazo de chilena de Federico Gatti en el 49 y un contragolpe culminado con éxito por el portugués Francisco Conceiçao en el 56 habían permitido a la Juventus remontar provisionalmente un partido en el que el Submarino Amarillo se había adelantado en el 18 gracias al georgiano Georges Mikautadze, que aprovechó un pase de la muerte del marfileño Nicolas Pepe.

Martinelli conduce al Arsenal al triunfo ante un correoso Olympiakos

Segundo partido y segunda victoria: el Arsenal cumplió con una trabajada victoria 2-0 en casa contra el Olympiakos griego, este miércoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones, y continúa en el grupo de equipos igualados con pleno de triunfos en lo alto de la clasificación.

El brasileño Gabriel Martinelli abrió el marcador en el minuto 13 empujando a placer a la red tras llegar al rechace de un balón que su compañero sueco Viktor Gyokeres había enviado al palo.

La tranquilidad gunner no llegó hasta el descuento final, cuando Bukayo Saka puso el 2-0 definitivo.