PSG llena las tiendas en Japón, pero no los estadios

Tokio, Japón | Los estadios no están llenos, pero en las tiendas en Japón del París SG no cabe un alfiler durante una gira de pretemprada que permite al club desarrollar su marca, especialmente gracias a colaboraciones con artistas.

En las redes sociales, los aficionados al fútbol nipones calificaron de "partido salado" ("shio shiai"), término que viene del 'catch' para describir un partido no demasiado interesante, al empate a cero contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, en Osaka, con tan sólo 25.000 aficionados en un estadio del doble de capacidad.

Tomoki, aficionado de 19 años que vestía en Osaka una camiseta del PSG con el nombre del brasileño Neymar estaba "decepcionado por no haber visto jugar a Neymar". El año pasado el club colgó el cartel de "todo vendido" en Japón.

"Quizás no debería decir esto, pero me gustaría que revisaramos el precio de los billetes", lamentó la estrella del Cerezo, Shinji Kagawa. "Un equipo tan grande ha hecho un largo camino para venir hasta aquí y había muchos asientos vacíos. Los precios tendrían que haber permitido a niños ver el partido, es una pena".

"No tenemos el control de todos los asuntos, es la política de precios del promotor" japonés RP Circus, explica a la AFP el director del PSG para la zona Asia-Pacífico, Sébastien Wasels.

"No, el promotor no pidió" una devolución por la ausencia de Mbappé, responde el dirigente con una sonrisa, que añade que "su voluntad era hacer venir al equipo", no una individualidad.