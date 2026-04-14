PSG llega a Anfield y confirma su paso a semifinales en casa del Liverpool

El Paris Saint-Germain llegó a Anfield con ventaja y salió de la mítica casa del Liverpool con el boleto a las semifinales de la Champions League.

Los parisinos empezaron a sellar la serie hace una semana en el Parque de los Príncipes y completaron la faena este martes al ganar 0-1 y dejar el global en 3-0.

Ousmane Dembélé (72' y 90+1'), apagó las gradas teñidas de rojo con un gol que le permite esperar al ganador entre el Bayern Múnich y el Real Madrid.

Los visitantes supieron manejar el trámite y el planteamiento de Luis Enrique le cerró todos los caminos de remontada a los de Arne Slot.

El Liverpool, empujado por su fiel hinchada, salió con todo, pero no fue suficiente y vieron cómo el PSG celebró seguir adelante en el certamen.