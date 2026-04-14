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PSG llega a Anfield y confirma su paso a semifinales en casa del Liverpool

Los franceses se dejan la serie con comodidad ante los de la Premier League.

Ousmane Dembélé. AFP
Ousmane Dembélé. AFP
Por Adrián Fallas 14 de abril de 2026, 15:04 PM

El Paris Saint-Germain llegó a Anfield con ventaja y salió de la mítica casa del Liverpool con el boleto a las semifinales de la Champions League.

Los parisinos empezaron a sellar la serie hace una semana en el Parque de los Príncipes y completaron la faena este martes al ganar 0-1 y dejar el global en 3-0.

Ousmane Dembélé (72' y 90+1'), apagó las gradas teñidas de rojo con un gol que le permite esperar al ganador entre el Bayern Múnich y el Real Madrid.

Los visitantes supieron manejar el trámite y el planteamiento de Luis Enrique le cerró todos los caminos de remontada a los de Arne Slot.

El Liverpool, empujado por su fiel hinchada, salió con todo, pero no fue suficiente y vieron cómo el PSG celebró seguir adelante en el certamen.

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