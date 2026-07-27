PSG inicia la pretemporada con varias bajas tras el Mundial 2026

París, Francia | El PSG, vigente campeón de la Champions League, regresó este lunes a los entrenamientos para iniciar la pretemporada en su centro deportivo de Poissy, con las ausencias de los jugadores que participaron en el Mundial 2026.

Entre ellos figuran el campeón del mundo con España, Fabián Ruiz, y los franceses Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Désiré Doué.

Los dirigidos por Luis Enrique disputarán dos partidos amistosos: el primero será el 5 de agosto, en Palma de Mallorca, frente al Mallorca, y el segundo el 8 de agosto ante el Manchester United en Gotemburgo (Suecia).

Antes del inicio de la Ligue 1, el 23 de agosto frente al Rennes, los vigentes campeones de Europa y de la liga francesa disputarán dos títulos: la Supercopa de Europa, el 12 de agosto en Salzburgo (Austria) frente al Aston Villa, y el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia), el 16 de agosto ante el Lens, campeón de la Copa de Francia.

En el apartado de fichajes, el PSG ha registrado dos salidas importantes: el delantero portugués Gonçalo Ramos, quien fichó por el AC Milan, y el centrocampista ofensivo Lee Kang-in, que continuará su carrera en el Atlético de Madrid.

Además de la esperada incorporación del lateral francés Lucas Digne, procedente del Aston Villa, el club parisino busca reforzar su ataque.

El PSG había iniciado negociaciones con el centrocampista del Mónaco y de la selección francesa, Maghnes Akliouche, y con el extremo marfileño Yan Diomandé, una de las revelaciones de la temporada en la Bundesliga con el Leipzig y participante en el Mundial.

Sin embargo, según varios medios, el club parisino habría puesto fin a las negociaciones con Diomandé, quien también interesa al Real Madrid.