PSG gana al Nantes pese a nuevo error de Donnarumma

El conjunto entrenado por Christophe Galtier logra provisionalmente una distancia de once puntos sobre el Marsella (2º) y camina con paso firme hacia el título local.

"Sólo jugar aquí es ya un privilegio, he tenido la suerte de disfrutar cada momento, he mejorad como jugador, mucho ha cambiado", dijo Mbappé sobre su nuevo estatus en la historia del equipo. "Llegué aquí siendo un jugador joven, puede que con talento, pero joven y como hombre también he aprendido muchas cosas aquí".