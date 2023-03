PSG buscará soluciones en el Stade de France tras no comprar el Parque de los Príncipes

El París Saint-Germain presentará una oferta en el concurso lanzado por el Estado francés para vender el Stade de France en el verano de 2025, indicó este viernes una fuente interna del club, confirmando una información del diario L'Equipe.



"Somos candidatos para comprar el Stade de France", señaló esta fuente sobre un recinto cuyo precio se estima en los 600 millones de euros (635 millones de dólares), precisando que la oferta todavía no ha sido presentada.



El precio del Stade de France, la casa de la selección francesa de fútbol, se estimaba en "647 millones de euros", según las cuentas del Estado publicadas en 2021.



El 7 de marzo el Estado francés publicó las dos ofertas: Una para la cesión, otra para una nueva concesión, con fecha de entrega el 27 de abril, según los documentos consultados por la AFP.



Las ofertas entregadas, tanto para la cesión como para la concesión, serán estudiadas en 2024, para una probable atribución en 2025.



Hace unos meses, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, evidenció su enfado por las dificultades que encontraba en las negociaciones con el ayuntamiento de París para una posible compra del Parque de los Príncipes, el estadio histórico del club.



Unas semanas más tarde, la alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo, respondió que el estadio "no estaba a la venta".



"Si esto no avanza con el Ayuntamiento de París, preparamos otras opciones", precisó la fuente interna del PSG, añadiendo que las negociaciones sobre el Parque de los Príncipes con Anne Hidalgo no habían avanzado.



El club de la capital, de propiedad catarí, considera que si no se convierte en propietario, no podrá iniciar obras de ampliación y modernización, estimadas en 500 millones de euros (529 millones de dólares).