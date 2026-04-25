PSG acelera hacia el título en la Ligue 1 tras golear en Angers con Beraldo como figura

París, Francia | El PSG se impuso 3-0 en Angers este sábado en la jornada 31 de la Ligue 1, liderado por un sobresaliente Lucas Beraldo, y amplió a seis puntos su ventaja sobre el Lens, que había empatado 3-3 en Brest.

Los parisinos, que se enfrentarán al Lens el 13 de mayo, aprovecharon la oportunidad para distanciarse gracias a los goles de Lee Kang-In (7'), Senny Mayulu (39') y el propio Beraldo (52'), quien participó en los dos primeros tantos.

Las únicas notas negativas fueron la salida al descanso de Achraf Hakimi, visiblemente tocado a tres días del duelo de Champions League contra el Bayern Múnich, y la expulsión de Gonçalo Ramos (74') por doble amarilla.

“Más Sergio Busquets que Vitinha” -

A tres días del partido de ida de semifinales en el Parque de los Príncipes, el técnico Luis Enrique volvió a rotar su plantilla, como ya lo había hecho ante el Nantes (3-0) y en menor medida frente al Lyon (derrota 2-1).

Las dudas sobre la profundidad del plantel quedaron disipadas en un PSG que dominó con claridad y afinó su preparación para su gran objetivo de la temporada.

Salvo algunos errores y un gol anulado al Angers por fuera de juego (22'), los parisinos controlaron el partido con amplia posesión (cerca del 80%) y buen juego colectivo.

Beraldo lideró al equipo desde el centro del campo, donde volvió a desempeñarse como mediocentro, acompañado por Fabián Ruiz, titular por primera vez en tres meses tras superar una lesión de rodilla.

Ubicado como pivote defensivo para suplir a Vitinha —baja por inflamación en el talón—, el brasileño destacó por su visión y precisión en el pase.

“Es el hombre del partido, lo ha hecho todo bien, es una buena noticia para nosotros”, afirmó Luis Enrique.

“Es más un Sergio Busquets que un Vitinha”, añadió.

Hakimi y Hernández, tocados -

Beraldo firmó un pase previo y otro decisivo: primero habilitó a Hakimi, cuya acción terminó en el gol de Lee Kang-In, y luego asistió a Mayulu para el segundo tanto.

También generó peligro para Bradley Barcola (43') y nuevamente para Lee (47').

El brasileño coronó su actuación marcando de cabeza tras un córner ejecutado por Lee.

Sin embargo, el PSG sufrió contratiempos físicos. Hakimi, capitán ante la ausencia de Marquinhos, fue sustituido al descanso tras mostrar signos de fatiga luego de un esfuerzo prolongado.

También Lucas Hernández dejó el campo tras molestias en el muslo izquierdo.

Además, el Lyon, con un doblete de Roman Yaremchuk, venció 3-2 al Auxerre y se mantiene en la lucha por puestos de Champions League.

En el último partido del día, el Mónaco (7º) dejó escapar la victoria al empatar 2-2 ante el Toulouse tras ir ganando 2-0, sumando su tercer encuentro consecutivo sin ganar.