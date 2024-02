Provincias argentinas amenazan con cortar suministro de petróleo y gas por disputa con Milei

"El miércoles no va a salir ni una gota de petróleo si no respetan de una vez por todas a las provincias y nos sacan el pie de encima", dijo el sábado Ignacio Torres, gobernador de Chubut (sur), a C5N.

Torres y sus pares de la región austral de la Patagonia (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa y Neuquén) anunciaron el viernes que "si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas", al referirse al cobro inconsulto a esa provincia de una deuda, ordenado por Milei.

En 2022, la balanza energética llegó a un déficit de 12.000 millones de dólares, pero el gobierno estima un superávit de 3.300 millones para 2024, por la expansión del yacimiento patagónico no convencional de Vaca Muerta (Neuquén, Río Negro y La Pampa).

Más apoyo que Milei

Según López, el presidente "acierta cuando confronta con el Congreso, porque la opinión ciudadana es muy crítica del Poder Legislativo. Pero no es lo mismo confrontar con gobernadores. La mayoría ha sacado un porcentaje de votos mayor que él en la última elección".

"No te hagas problema, Nachito, lo vamos a resolver en la justicia", publicó.

"Ojalá exista un canal de diálogo, el problema es que no sabés con quien hablar", dijo Torres, antes de reunirse con sus pares patagónicos para acordar "acciones conjuntas".

"No cumplir con los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país", sostuvieron los gobernadores no patagónicos que apoyaron el ultimátum de Chubut, a la que el gobierno calificó como "amenaza chavista".