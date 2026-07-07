Provincia de Canadá prepara demanda contra OpenAI por tiroteo escolar

La provincia canadiense de Columbia Británica dijo el martes que prepara una demanda contra OpenAI ante las fallas de la empresa para reportar actividad violenta en ChatGPT de la persona que cometió un tiroteo escolar.

"La provincia está preparando acciones legales para responsabilizar a la empresa de inteligencia artificial OpenAI y a quienes toman sus decisiones por su fracaso para notificar a las fuerzas de la ley las solicitudes violentas hechas en su plataforma ChatGPT por el perpetrador antes de la tragedia en Tumbler Ridge", dijo a periodistas la fiscal general de la provincia, Niki Sharma.

Jesse Van Rootselaar, una transgénero de 18 años, mató a ocho personas en el pequeño pueblo minero de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica. OpenAI había suspendido una cuenta vinculada a ella en junio de 2025, ocho meses antes del tiroteo.

La cuenta fue bloqueada por preocupaciones sobre un uso vinculado a actividades violentas, pero OpenAI afirmó que no informó a la policía porque nada apuntaba a un ataque inminente.

Un portavoz de OpenAI indicó el martes que la empresa ya había reforzado sus salvaguardas, en particular mejorando la manera en que ChatGPT reacciona ante señales de angustia.

"Aplicamos una política de tolerancia cero respecto al uso de nuestras herramientas para ayudar a cometer actos de violencia", aseguró en una declaración escrita.







