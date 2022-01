Protestan México por el descuartizamiento de dos lesbianas

Un centenar de activistas e integrantes de la comunidad LGBTI+ marcharon este jueves en Ciudad Juárez para protestar por el asesinato de dos lesbianas cuyos cuerpos fueron hallados desmembrados en bolsas el pasado domingo.



"Nos preguntamos ¿por qué nos asesinan así y por qué nos asesinan con tanta saña, con tanto dolor? Me imagino el dolor de la familia, de los hijos, al saber que a sus madres las desmembraron, las deshicieron y las botaron en una carretera" dijo a la AFP, María Elena Ramos, del Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez.



Según las autoridades locales, las víctimas identificadas como Tania Montes Hernández y Nohemí Medina Martínez, ambas de 28 años, fueron encontradas decapitadas y amputadas de los brazos y piernas, muy cerca de los límites con Estados Unidos.



Con ellas suman 11 asesinatos de mujeres en lo que va de 2022, luego de que en 2021 fueron 172 las mujeres privadas de la vida de manera dolosa en esta frontera.



"Once mujeres asesinadas son muchas mujeres, para lo que va de este año (…) sin embargo, con que fuera una mujer asesinada nada más nos preocupa porque las mujeres tienen a sus niños (...) nos indigna porque somos violentadas", reclamó Ramos.



Luego de conocerse que las víctimas eran integrantes de la comunidad LGBTI+, activistas salieron a las calles de Ciudad Juárez para exigir justicia.



"¡Exigimos justicia! No queremos más crímenes de odio, no queremos que se nos siga matando por nuestras orientaciones sexuales", dijo Osvaldo Vázquez, quien participó en la marcha.



El encargado de la fiscalía estatal, Jesús Manuel Carrasco Chacón, recibió a los representantes de los colectivos que se manifestaron.



De la mano de la violencia ligada al crimen organizado, que golpea a México desde hace 15 años, se han multiplicado las agresiones contra mujeres con un promedio de 10 asesinadas cada día, según cifras oficiales.



Ciudad Juárez fue sacudida en la década de los 1990 y principios de los 2000 por las desapariciones y asesinatos, con gran saña, de cientos de mujeres, la mayoría de los cuales siguen impunes.



Esta localidad, fronteriza con la estadounidense El Paso, ha sido por décadas disputada por grupos criminales que buscan controlar las rutas de trasiego de drogas.



Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un polémico operativo antidrogas, en México suman más de 340.000 asesinato, según cifras oficiales.