Programación de juicio de Celso Gamboa en EE. UU. se tambalea por gestiones pendientes

Aunque recientemente la Corte del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos, programó el comienzo del juicio contra Celso Gamboa para el próximo 1.° de junio, tal señalamiento corre algún riesgo en virtud de gestiones que deben resolverse primero.

La programación del debate llegó antes de que se resolvieran dos planteamientos que constan en el expediente 4:25-cr-00142-JCB-JDL, según pudo confirmar Teletica.com.

Se trata de una objeción de la Fiscalía a la fijación del contradictorio, presentada el 26 de marzo anterior; así como una solicitud ingresada un día después por la defensora del exministro de Seguridad Pública y exmagistrado, Sarah Jacobs, para que sea excluida del proceso por un conflicto de intereses.

"Creo que el tema de la solicitud de excusarse que hizo la defensora de Gamboa, puede atrasar el proceso. Tengo entendido que el juez no ha resuelto esa solicitud de la defensora, pero si llega un defensor nuevo podría pedir más tiempo y alargar un poco el proceso", explicó a este medio el abogado Sergio Herra.

Una visión similar tiene el también jurista Róger Guevara:

"Hay resoluciones de temas pendientes que podrían ser importantes. Aquí hay un tema relevante, que es la renuncia que se ve que ha presentado la abogada que le ha sido asignada a don Celso, que es la señora Sarah Jacobs. Hay una renuncia expresa y eso no se ve que se haya resuelto todavía. Todos estos temas se ven antes, pero se ven en esa conferencia, ese 'pre-trial conference'".

Precisamente, en la causa seguida contra el también exfiscal en el gigante norteamericano, se tiene un señalamiento para esa audiencia preliminar para el 27 de mayo próximo.

De mantenerse tal programación, la experiencia de los expertos consultados por Teletica.com apunta a que sea ese el espacio en el que la Fiscalía anuncie a las partes si hay alguna negociación en curso o acuerdo pactado con el costarricense, para que este se declare culpable, como es usual que ocurra en ese país.

De hecho, será en ese espacio que al nacional se le consulte nuevamente si admite o no los hechos que se le achacan, que incluyen cargos de tráfico internacional de drogas y conspiración.

"Básicamente, es una conferencia que tiene como objetivo ver aspectos prácticos del juicio. Por ejemplo, el juez confirma en esta audiencia si están listos para el juicio, se explica cuáles van a ser las instrucciones, por ejemplo, que el juez le va a dar al jurado para que tome en cuenta a la hora de estar en el juicio y posteriormente. Pero sobre todo cuáles son las instrucciones para el juicio que se le va a dar al jurado", enfatizó Guevara.

Para ese abogado, no existe una fecha límite para que el exjerarca nacional llegue a un acuerdo de culpabilidad (plea agreement).

Herra, por su parte, apuntó que el plazo para una acción de ese tipo lo define el fiscal. Incluso, indicó que un ofrecimiento de ese tipo puede llegar en el propio juicio, antes del dictado la de la sentencia. Eso sí, el jurista recalcó que esas propuestas suelen ser retiradas días o semanas antes del debate.

El caso avanza actualmente en la fase de descubrimiento (discovery), en la que se pone en conocimiento de la defensa la prueba que se tiene contra el acusado, de acuerdo con Herra. En este espacio procesal, la representación de Gamboa también puede objetar evidencias y presentar descargos.

El siguiente paso

Ahora bien, de la mano con la programación del juicio, se fijó para el mismo 1.° de junio la selección del jurado que conocerá el caso de Celso Gamboa.

Valga recordar que, a diferencia del sistema penal costarricense, el Estados Unidos establece la participación de —generalmente— 12 ciudadanos comunes a los que les corresponde decidir si una persona es o no culpable de un delito, basándose únicamente en la evidencia que conocen en un debate.

Inicialmente, esas personas son seleccionadas aleatoriamente y, luego, sometidas a ﻿un proceso llamado voir dire ("decir la verdad" en francés) en el que jueces y abogados interrogan a los candidatos para asegurar su imparcialidad.

Sergio Herra recordó que los requisitos para ser miembros de un jurado incluyen ser imparciales, no tener condenadas previas, no haber estudiado Derecho y que no existan conflictos de interés.

Las partes pueden pedir la exclusión de algunos de esos ciudadanos, sin siquiera tener que dar explicaciones.

"Pueden ser de alguna forma objetados tanto por la defensa de la persona acusada como la Fiscalía o bien por el propio juez. El propio juez podría después de analizar a las personas que han sido designadas como jurado decir que esta persona no tiene las condiciones de salud, no tiene las condiciones económicas, no tiene la disponibilidad de tiempo. "E igualmente la defensa de la persona acusada podría cuestionar a ese jurado nominado. ¿Por qué? Porque ya en algún momento ha expresado alguna opinión, porque en algún momento ha expresado algún tipo de comentario hacia personas hispanas o hacia personas vinculadas con lo que se está acusando en esta causa, etc. Hay una serie de causales que podrían impugnarse y hay otras que también tienen el derecho de decir: consideramos que no va a ser imparcial, que no va a ser objetivo, de objetarlos sin causa alguna", complementó Róger Guevara.

A ello debe sumarse que los candidatos a integrar el jurado pueden excusarse, si han estado vinculados o han tenido algún interés en el causa por múltiples razones.

También puede alegarse la falta de idoneidad o independencia.

Los pendientes

Como bien se ve, en el expediente constan varios señalamientos, pero no fechas para la resolución de las solicitudes, que todavía no han sido debidamente conocidas.

La objeción presentada contra la programación por el fiscal auxiliar para el Distrito Este de Texas, Wes Wynne, es una muestra de ello.

Puntualmente, el Gobierno de Estados Unidos alega que el contradictorio fue señalado para celebrarse en la División de Tyler, cuando en su orden inicial fue presentada ante la División de Sherman.

"En cumplimiento de los requisitos de dicha orden, se solicita respetuosamente objetar que el juicio de este caso se celebre fuera de la División de Sherman debido a: (1) la inconveniencia que causaría a las partes, incluido el acusado, quien no se opone a esta moción; (2) la inconveniencia que causaría a muchos de los testigos del Gobierno; y (3) la necesidad de una pronta administración de justicia", se extrae del documento en poder de este medio.

Se menciona a modo de ejemplo que muchos de los agentes de las fuerzas del orden que participaron en el caso residen y trabajan en el área de Dallas-Fort Worth, así como que las partes y su personal de apoyo residen y trabajan en el norte de Texas.

Entonces, si el juicio se llevara a cabo en Tyler, tanto los testigos como los intervinientes "tendrían que viajar varias horas y recibir alojamiento" durante la duración del debate, lo que puede implicar un costo significativo para el Gobierno y la defensa.

La otra gestión es la presentada por la abogada de Celso Gamboa, Sarah Jacobs, quien afirma que el 27 de marzo anterior se enteró que tiene un conflicto real de intereses, por una representación que tiene a su cargo en otro proceso.

Por el momento, esta jurista se mantiene como la representante del exmagistrado y exministro en el proceso.