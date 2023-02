Profesor tico presenció tiroteo en Estados Unidos: “Vi a estudiantes morir frente a mí”

"El salón tiene dos entradas, una al fondo y otra a la par de la pizarra. El tipo ingresó por la puerta al fondo del salón y no entró más de 30 centímetros, lo suficiente para ver su cuerpo, nada más. Yo vi algo brillante, metálico (debió ser un arma grande) y empezó a disparar y disparar. Yo veía como salían las chispas, salían del arma.

"En ese momento, no lo podía creer, yo me decía a mí mismo: 'Esto no está pasando', y más cuando hace un año en esta misma aula había pasado un incidente parecido; pero no hubo muertos porque la Policía lo agarró. En esa ocasión, nos habían enseñado cómo tirarnos debajo de los asientos, apagar las luces, hacer una barricada para evitar su ingreso, pero a mí se me olvidó eso", comentó el tico.