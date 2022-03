Principal banco ruso, Sberbank, anuncia su salida del mercado europeo

El grupo Sberbank, principal banco de Rusia, anunció el miércoles que abandona el mercado europeo, ante las duras sanciones occidentales que enfrenta en represalia por la invasión rusa de Ucrania.



"En la situación actual, Sberbank decidió retirarse del mercado europeo", dijo el banco en un comunicado divulgado por agencias noticiosas rusas.



Las filiales europeas del banco enfrentan "salidas irregulares de fondos y amenazas a la seguridad de sus empleados y sucursales", agrega el comunicado.



Señala que Sberbank no está en condiciones de aportar liquidez a sus filiales europeas debido a una disposición del Banco Central ruso.



El banco tiene presencia en ocho países europeos: Alemania, Austria, Croacia, República Checa, Hungría, Eslovenia, Serbia y Bosnia Herzegovina.



"Las filiales (europeas) de Sberbank disponen de un nivel elevado de capital y activos, los fondos de los clientes están garantizados en conformidad con las legislaciones locales", aseguró el banco.



La filial de Sberbank en Suiza no está concernida, precisó en un comunicado Polina Trizonova, responsable del servicio de prensa del banco: "La filial de Sberbank en Suiza no forma parte del grupo Sberbank Europa. El banco en Suiza continúa funcionando con normalidad", dijo.



Las sanciones de la Unión Europea buscan impedir que los bancos rusos tengan acceso a los mercados internacionales de capital.