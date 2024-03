Princesa de Gales "extremadamente conmovida" por apoyo tras anunciar su cáncer

La princesa y el príncipe de Gales se sienten "extremadamente conmovidos" por los mensajes de apoyo recibidos desde que ella anunció el viernes que padece cáncer, afirmó la pareja real británica en un mensaje, reiterando que ahora necesitan privacidad. Tras semanas de rumores sobre su salud, la popular princesa, de 42 años, explicó en un vídeo que padece un cáncer, sin especificar su naturaleza. El rey Carlos III , de 75 años, también fue diagnosticado de cáncer seis semanas antes. Los mensajes de apoyo a Kate Middleton no cesaron de llegar desde el viernes por parte de dirigentes políticos, entre ellos el presidente estadounidense Joe Biden, de famosos y de ciudadanos de a pie. El vídeo difundido en la cuenta de Instagram de la pareja real acumuló 275.000 comentarios y casi 5 millones de "me gusta" entre el viernes por la noche y el domingo a mediodía. Middleton y su esposo, heredero al trono británico, "se han sentido extremadamente conmovidos por los mensajes de condolencia de personas del Reino Unido, la Commonwealth y de todo el mundo", dijo el sábado por la noche el Palacio de Kensington.



El estado de salud de Kate y el silencio tras la operación abdominal a la que fue sometida a mediados de enero dieron lugar a todo tipo de rumores, especialmente en redes sociales.



Estos se intensificaron cuando William canceló a última hora, el 27 de febrero, su asistencia a una ceremonia en memoria de su padrino, el rey Constantino de Grecia, por "motivos personales".



Las especulaciones sobre la salud de la princesa fueron "las peores que he visto nunca", declaró Paddy Harverson, ex portavoz de Kate y William.



La princesa de Gales, muy activa habitualmente y cuyos desplazamientos siempre dan lugar a una gran cobertura mediática, suspendió sus actividades públicas indeterminadamente.



La pareja y sus tres hijos no estarán presentes en la tradicional misa de Pascua con la familia real.



Según la agencia británica PA, el príncipe de Gales retomará sus funciones públicas tras las vacaciones de Semana Santa y la vuelta a la escuela de sus hijos.



Middleton volvió a ser portada de la prensa británica el domingo. El Mail on Sunday la calificó de "princesa de la valentía".



El Sunday Times afirmó que la princesa escribió "cada palabra" del mensaje difundido el viernes, y que consideró que anunciar ella misma el cáncer en un vídeo era "más humano", según una de sus amigas, citada por el diario.