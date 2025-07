Primeros tsunamis en el Pacífico tras sismo de magnitud 8,8 en la costa rusa

Varios tsunamis golpearon el miércoles partes del Lejano Oriente ruso y el norte de Japón, con advertencias activadas en toda la cuenca del Pacífico, incluyendo varios países latinoamericanos, tras un potente terremoto de magnitud 8,8 en la costa este de Rusia.

El Ministerio de Emergencias ruso dijo que un tsunami inundó partes de la localidad de Severo-Kurilsk, en las islas Kuriles, donde 2.000 pobladores fueron evacuados.

Un video divulgado en redes sociales parece mostrar edificios del pueblo sumergidos por agua de mar.

The Russian port at Severo-Kurilsk has suffered catastrophic damage from a tsunami after a magnitude 8.8 megathrust earthquake struck 119 km east-southeast of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia



