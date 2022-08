Primera victoria del Nottingham Forest en la élite inglesa desde 1999

De regreso al más alto nivel del fútbol inglés después de 23 años de ausencia, el Nottingham Forest ofreció a su público una primera victoria, contra el West Ham (1-0), este domingo en la segunda fecha de la Premier League inglesa.

El gol llegó en el tiempo extra del primer tiempo, después de que un disparo de Jesse Lingard tocase en un defensor, el balón llegase a Taiwo Awoniyi, que lo empujó con la rodilla (45+1').

23 years worth the wait!! What an atmosphere what a club!! What a win let’s go forest❤️🔜🔛🔝 @NFFC pic.twitter.com/PDNQVnIGw7