Primer ministro británico recibe a Zelenski en Londres la víspera de la cumbre Trump-Putin

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió este jueves en Londres al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la víspera de la cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, en Alaska.



Zelenski llegó a la residencia del primer ministro británico, en Downing Street, poco después de las 09H30 locales (08H30 GMT). Ambos mandatarios se dieron un abrazo a la entrada, reafirmando el apoyo británico a Ucrania en el conflicto que mantiene desde hace más de tres años con Rusia.



El presidente ucraniano fue recibido el miércoles en Berlín por el canciller alemán, Friedrich Merz.



El jefe de gobierno británico afirmó el miércoles que existe una posibilidad "viable" de un alto el fuego en la guerra en Ucrania, antes de la reunión del viernes en Alaska entre Trump y Putin.



"Durante los tres años y algunos meses que ha durado este conflicto, nunca estuvimos cerca de una solución real para lograr un alto el fuego. Y ahora sí tenemos esa oportunidad, gracias al trabajo que ha realizado el presidente Trump", declaró Starmer durante una videoconferencia con aliados europeos.



Zelenski y sus aliados europeos han intensificado la presión diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras cada bando busca afirmar su posición antes del encuentro en Anchorage (Alaska).



La presión también sigue sobre el terreno.



En respuesta a una fuerte ofensiva militar del gobierno de Putin en los últimos días, Ucrania lanzó decenas de drones en la noche del miércoles al jueves, alcanzando hasta 500 km dentro del territorio ruso. El Kremlin reportó el incendio de una refinería y tres heridos cerca de Volgogrado (sur).



Donald Trump, quien debe hablar el jueves desde el Despacho Oval sobre un tema no especificado por la Casa Blanca, dijo que quiere "tantear el terreno" en Alaska con Vladimir Putin.



El presidente estadounidense consideró el miércoles que hay dos posibles desenlaces.



En caso de que la reunión con Putin fuero por buen cauce, ello conduciría, según Trump, "casi de inmediato" a un encuentro a tres bandas entre Zelenski, Putin y el propio presidente estadounidense, con el objetivo de poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa.



Pero si su primer encuentro con el líder ruso desde 2019 sale mal, Trump aseguró que no habrá una "segunda reunión" para poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

