Primer ministro británico, Keir Starmer, anuncia su dimisión

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, anunció este lunes su dimisión tras semanas de presiones internas en su partido, aunque precisó que se mantendrá en el cargo hasta la elección de su sucesor.

Starmer puso fin en julio de 2024 a catorce años de gobiernos conservadores en Reino Unido, pero su popularidad cayó en picada debido a diversos escándalos, una economía estancada y el creciente malestar dentro del Partido Laborista, donde numerosas voces pedían su salida.

El primer ministro cedió finalmente este lunes, horas antes de que su principal rival interno, el alcalde de Gran Mánchester, Andy Burnham, fuera investido como parlamentario y pudiera desafiar abiertamente su posición.

"Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista", dijo Starmer, emocionado, en un discurso ante su residencia en Downing Street.

El gobernante explicó que el Partido Laborista iniciará en julio el proceso para elegir un nuevo líder y que él seguirá como primer ministro hasta que concluya ese procedimiento.

El favorito para sucederlo es el veterano político laborista Andy Burnham, conocido como "el rey del Norte", quien ganó el viernes una elección legislativa parcial en el norte de Inglaterra.

Con esa victoria, el alcalde de Gran Mánchester desde 2017 se garantizó un escaño como diputado, una condición indispensable para aspirar al liderazgo del Partido Laborista y al puesto de primer ministro.

Antes de que la dimisión de Starmer se confirmara, varios medios británicos ya adelantaban que estaba a punto de renunciar y numerosos periodistas permanecían apostados desde el amanecer del lunes frente a Downing Street.

The Guardian señaló que el primer ministro anunciaría su salida presionado por diputados laboristas que pedían ceder el liderazgo a Burnham, mientras que Sky News informó que figuras de peso del Gobierno le habían instado a fijar una fecha para presentar su renuncia.

Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por sentado el domingo que Starmer dimitiría y le deseó "lo mejor".

En su comparecencia, Starmer explicó que había comunicado su decisión al rey Carlos III y que había solicitado a su partido establecer un calendario de sucesión que comenzará el 9 de julio y debería concluir antes del regreso de las sesiones parlamentarias en septiembre.

"Haré todo lo que esté en mi mano para asegurar una transferencia de poder conforme a las normas", aseguró.

Nigel Farage, líder del partido antiinmigración Reform UK, que encabeza desde hace meses los sondeos nacionales, reclamó la celebración de nuevas elecciones.

Sin embargo, la convocatoria de comicios no está prevista antes de 2029 y, hasta entonces, los laboristas mantienen una amplia mayoría parlamentaria.

Economía estancada

Desde su llegada al poder en julio de 2024, la popularidad de Starmer no ha dejado de caer, en un contexto marcado por una economía estancada y el aumento del costo de la vida.

A ello se sumó la controversia por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El Ejecutivo laborista sufrió un importante revés en las elecciones municipales de mayo, al perder alrededor de 1.500 concejales, mientras varios ministros presentaron su dimisión.

Con posiciones más inclinadas hacia la izquierda que las de Starmer dentro del laborismo, Burnham es actualmente el político más popular del país, según las encuestas.

The Daily Telegraph informó el viernes que sus partidarios habían estado contactando a diputados laboristas para reunir el respaldo de 200 legisladores con el objetivo de persuadir a Starmer de abandonar la contienda.

El Partido Laborista se impuso en las elecciones generales de julio de 2024 con una mayoría absoluta de 403 diputados, tras catorce años de gobiernos conservadores.

Con la anunciada salida de Starmer, Reino Unido se prepara para conocer a su séptimo primer ministro en diez años, un periodo de inestabilidad sin precedentes en el país que coincide con la etapa posterior a su salida de la Unión Europea.