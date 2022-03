Presidente ucraniano pide a la UE detener todo el comercio con Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, instó este lunes a la Unión Europea (UE) a detener todo "comercio" con Rusia, y especialmente rechazar sus recursos energéticos, en un video en la mensajería Telegram.



"Ningún euro para los ocupantes, ciérrenle todas sus puertas, no le envíen sus bienes, rechacen los recursos energéticos", pidió el presidente ucraniano. "Sin comercio con ustedes, sin sus empresas y sus bancos, Rusia no tendrá más dinero para esta guerra", agregó.



Su mensaje coincide con la celebración este lunes de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la UE en Bruselas para examinar posibles nuevas sanciones contra Moscú, casi un mes después de la invasión rusia el 24 de febrero.



Los europeos, muy dependientes de los hidrocarburos rusos, excluyeron hasta el momento sancionar a ese sector, muy importante para la economía de Rusia.



"Por favor no patrocinen las armas de guerra de ese país, de Rusia", dijo Zelenski, que se dirigió luego de manera directa a los alemanes: "Ustedes tienen la fuerza, Europa tiene la fuerza", lanzó.



Alemania ha sido criticada por su oposición a un embargo inmediato de hidrocarburos rusos, de los cuales depende mucho.



El Kremlin estimó este lunes que un potencial embargo europeo del petróleo ruso afectaría "a todo el mundo".