Presidente ucraniano agradece apoyo de Costa Rica a "coalición antiguerra"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció el apoyo del Gobierno de Costa Rica en el proceso de fortalecimiento de una "coalición antiguerra" en América Latina.

El mandatario ucraniano conversó, vía telefónica, con Rodrigo Chaves, a quien le mostró su agradecimiento por su respaldo en organismos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Apreciamos la introducción de sanciones en Rusia, contrarrestando la propaganda.

Seguimos fortaleciendo la coalición contra la guerra en América Latina", tuiteó Zelenski este jueves.



