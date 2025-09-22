El presidente palestino, Mahmud Abás,﻿ instó el lunes a Hamás a entregar las armas﻿, al tiempo que condenó el mortífero ataque del grupo islamista palestino contra Israel, en un discurso pronunciado en la cumbre de la ONU sobre la solución de dos Estados.

"Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza. Hamás y otras facciones deben entregar sus armas a la Autoridad Palestina", declaró Abás, por videoconferencia luego de que Estados Unidos le denegara la visa para asistir a la sede de la ONU en Nueva York.

"También condenamos el asesinato y la detención de civiles, incluidas las acciones de Hamás del 7 de octubre de 2023", agregó sobre el ataque del movimiento islamista a territorio israelí que desató la guerra en Gaza.

Noticia en desarrollo.