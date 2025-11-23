Presidente del Real Madrid confirma que el club busca un accionista minoritario

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, confirmó este domingo que planea abrir por primera vez el capital del club español a inversores con el objetivo de "preservar y aumentar el valor del club".



La llegada de un accionista minoritario, con una participación "del 5%, o un máximo del 10%" del capital del club, supondría un cambio significativo en la estructura económica del Real Madrid, donde los socios han sido hasta ahora los únicos miembros con poder de decisión.



En la asamblea anual de socios, Pérez precisó que la propuesta deberá someterse a votación en una sesión extraordinaria, que se convocará en una fecha por decidir.



"Queremos que nuestra estructura histórica sobreviva a los desafíos del futuro, y más que nunca necesitamos que nuestros 100.000 socios sean, de manera activa, los guardianes de nuestro patrimonio", detalló Florentino Pérez al concluir la asamblea general del club.



El presidente merengue aseguró que desea crear "una filial" en la que los socios mantendrán "el control absoluto" sobre las decisiones del Real Madrid, incorporando "una participación minoritaria" de "un 5% o un máximo del 10%" de uno o "varios inversores a muy largo plazo".



Florentino Pérez, quien durante su discurso inaugural lanzó múltiples críticas hacia el arbitraje español, la UEFA, LaLiga y el FC Barcelona, consiguió la aprobación con una amplia mayoría de un presupuesto récord para la temporada 2025-2026, estimado en más de 1.200 millones de euros (más de 1.380 millones de dólares).



También reiteró que el proyecto de la Superliga, del que es el principal promotor, es "indispensable" para la supervivencia del fútbol europeo, celebrando el "fin del monopolio de la UEFA", que había "abusado de su posición dominante" al impedir la creación de esta competición alternativa, según una decisión de un tribunal madrileño.



"La solidez de estas decisiones judiciales nos permite, además de impulsar la organización de nuestra propia competición, reclamar a la UEFA indemnizaciones considerables que ascienden a millones", recordó Pérez.



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, uno de los más criticados por Pérez durante la asamblea y con el que mantiene una guerra abierta desde hace varios años, denunció en X el tono "mesiánico, sectario y supremacista" del empresario, quien se presenta como "único poseedor de la verdad".