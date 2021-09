Presidente de México pide respetar decisión de la Suprema Corte sobre el aborto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles respetar la decisión de la Suprema Corte del país, que el martes declaró inconstitucional castigar el aborto, aunque evitó dar su opinión al respecto.



"Es una decisión del Poder Judicial, de la Suprema Corte, que fue prácticamente unánime, que debe de respetarse, que no debemos nosotros, en mi caso, tomar partido porque hay posturas en contra de eso", dijo el mandatario.



"Yo no debo en este caso pronunciarme más que en favor de lo que ya resolvieron los ministros de la Suprema Corte", agregó.



El martes, el máximo tribunal del país declaró inconstitucionales artículos del código penal del norteño estado de Coahuila, que castigaban con hasta tres años de prisión a las mujeres que abortaran y a quienes les facilitaran ese procedimiento.



La decisión abre ahora la puerta a que mujeres de todo el país puedan tener acceso al procedimiento a través de un amparo.



López Obrador había evitado el martes también pronunciarse sobre el aborto al alegar que "no sería prudente tomar partido" por ser un tema "controvertido y polémico".



A finales del año pasado, el presidente propuso también que se hiciera una consulta popular sobre el tema, lo que le generó críticas de grupos feministas.



Ciudad de México despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación en 2007 y se realiza de manera gratuita en las clínicas de la alcaldía sin importar si las mujeres viven en otros distritos.



Oaxaca, Veracruz e Hidalgo son otros estados que han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación.



