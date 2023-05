Presidente de Ecuador proclama su "incuestionable" inocencia en juicio para destituirlo

17 de mayo de 2023, 5:52 AM

Quito, Ecuador | El impopular presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, proclamó su "total, evidente e incuestionable" inocencia ante el opositor Congreso, en el que la mayoría opositora de izquierda pretende destituirlo por presunta corrupción en un juicio político que se inició el martes.



Tras doce horas, la sesión fue suspendida por el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, hasta este miércoles, cuando se reanudará hacia las 09H30 locales (14H30 GMT).



En un contexto de aumento de la violencia ligada al narcotráfico y de descontento popular por el costo de vida, lo que puede ser el fin del gobierno de derecha es para el principal bloque de izquierda una oportunidad para recuperar fuerzas de la mano de su líder: el exmandatario Rafael Correa (2007-2017).



"No hay pruebas ni testimonios relevantes. Más bien lo único que hay son informaciones que comprueban mi total, evidente e incuestionable inocencia", se defendió el mandatario en una intervención de una hora en el hemiciclo de Quito.



Prófugo de la justicia ecuatoriana que lo condenó a ocho años de cárcel y asilado en Bélgica, Correa no tardó en pronunciarse desde su cuenta de Twitter (@MashiRafael): "Un presidente inepto, codicioso, innoble y deshonesto (...) Eres un verdadero fraude democrático y moral".



Con la asistencia de 109 de sus 137 miembros, la unicameral Asamblea Nacional instaló el juicio político contra el mandatario, en el que los congresistas presentaron argumentos en su contra.



Tras defenderse y sin esperar el turno para la contrarréplica, el jefe de Estado se retiró del Parlamento, que abrió el debate entre sus miembros.



La votación aún no tiene fecha prevista, pero podría tardar en convocarse. El Congreso requiere 92 sufragios para cesar a Lasso.



"Castillo de naipes"